उत्तराखंड: पिंजरे में कैद हुआ काशीपुर में दहशत फैलाने वाला गुलदार, फिर जंगल में छोड़ा गया

उधम सिंह नगर के काशीपुर में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहा गुलदार (तेंदुआ) शुक्रवार सुबह वन विभाग की ओर से लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया. इससे लोगों ने राहत की सांस ली है.

काशीपुर:

उत्तराखंड उधम सिंह नगर  जिले के काशीपुर में शुक्रवार सुबह बाजपुर रोड स्थित द्रोणासागर पर लगे पिंजरे में एक गुलदार (तेंदुआ) कैद हो गया. इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे से निकालकर जंगल में छोड़ दिया. गुलदार के पकड़े जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है. 

कहां दहशत फैला रहा था गुलदार

दरअसल पिछले काफी समय से काशीपुर के आबादी वाले द्रोणासागर तीर्थ क्षेत्र के गोविशाणे टीले और आसपास के इलाकों में गुलदार की लगातार दस्तक बनी हुई थी. कई बार गुलदार देखा भी गया है. इस इलाके से पहले भी गुलदार को पकड़ा जा चुका है.  लेकिन गुलदारों की संख्या अधिक होने की वजह से लगातार इसकी दस्तक यहां देखी गई है.पिछले काफी समय से इस गुलदार की दस्तक के चलते लोग दहशत में थे. दहशत का पर्याय बना गुलदार आखिरकार आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया. यह गुलदार पिछले कई महीनों से पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ था.रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे .

स्थानीय पार्षद अनिल कुमार के प्रयासों के बाद वन विभाग ने ऐतिहासिक द्रोणसागर से सटे गोविशाण टीले में पिंजरा लगाया था. लेकिन कई दिनों तक गुलदार उसमें नहीं फंसा. शुक्रवार सुबह वन विभाग को सूचना मिली कि गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है. सूचना पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित पकड़कर पतरामपुर के पास फाटो रेंज के जंगल में छोड़ दिया. गुलदार के पकड़े जाने की खबर फैलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई.

