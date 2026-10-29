केदारनाथ धाम में बर्फबारी से बदला नजारा, सफेद चादर में लिपटीं पहाड़ियां, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. गुरुवार सुबह से धाम सहित रुद्रप्रयाग जनपद के कई क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि केदारनाथ धाम और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम बेहद ठंडा हो गया. धाम की चोटियों और पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने से यहां का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है. बर्फबारी से बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में धाम पहुंचने वाले यात्रियों के लिए गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां साथ रखने की चेतावनी प्रशासन दे रहा है.

बर्फबारी से बदला मौसम

केदारनाथ धाम में कुछ दिन पहले भी बर्फबारी हुई थी. अब एक बार फिर बर्फ गिरने से यहां ठंड का असर और बढ़ गया है. सुबह से ही मौसम में आए बदलाव के चलते धाम का वातावरण ठंडा बना हुआ है. पहाड़ियों पर जमी बर्फ और आसमान में छाए बादलों के बीच केदारपुरी का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है. बर्फबारी के चलते धाम की चोटियां सफेद नजर आ रही हैं, वहीं बारिश और तापमान में गिरावट ने श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं.

बर्फबारी से खिले श्रद्धालुओं के चेहरे, ठंड से बचाव जरूरी

केदारनाथ धाम में होने वाली बर्फबारी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे यात्रियों को धाम की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बदलता प्राकृतिक नजारा रोमांचित कर रहा है. हालांकि, ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम तेजी से बदलने और ठंड बढ़ने के कारण यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है. बारिश और बर्फबारी के दौरान खुले स्थानों पर अधिक देर तक रुकने से बचना और शरीर को गर्म रखना जरूरी है.

प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी

धाम में ठंड से श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा के दौरान पर्याप्त गर्म कपड़े, जैकेट, टोपी, दस्ताने और अपनी जरूरत के अनुसार दवाइयां साथ रखें. मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा की तैयारी करना और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है.

मौसम के मिजाज को देखते हुए प्रशासन सतर्क, डीएम ने की अपील

केदारनाथ धाम में लगातार बदल रहे मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने यात्रियों से अपील की है कि वे केदारनाथ यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें. ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़ों की व्यवस्था रखें और जरूरी दवाइयां अपने साथ लेकर चलें. मौसम खराब होने की स्थिति में सावधानी बरतें तथा प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का अनावश्यक जोखिम न उठाने की अपील की है. विशेष रूप से बारिश, बर्फबारी और तापमान में गिरावट के दौरान यात्रियों को अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड महसूस होने, तबीयत बिगड़ने या किसी अन्य परेशानी की स्थिति में समय रहते सहायता लेनी चाहिए.

ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम, यात्रियों को सावधानी बरतने की जरूरत

रुद्रप्रयाग जनपद में गुरुवार सुबह से मौसम खराब होने के बाद केदारनाथ धाम सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में बारिश का असर देखने को मिला. पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है, ऐसे में यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है. पर्याप्त गर्म कपड़ों के साथ यात्रा की योजना बनाने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने से ठंड के कारण होने वाली परेशानियों से बचाव में मदद मिल सकती है.

फिलहाल, केदारनाथ धाम में बर्फबारी के कारण प्राकृतिक सौंदर्य और अधिक निखर आया है. बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देखकर उत्साहित हैं, वहीं कड़ाके की ठंड ने सभी को सतर्क रहने का संदेश भी दिया है. प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था और यात्रियों से की जा रही अपील के बीच श्रद्धालुओं के लिए यही जरूरी है कि वे आस्था के साथ अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें.