गोवा अग्निकांड: उत्तराखंड के पांच युवकों की मौत, परिवार का छिन गया इकलौता सहारा

Goa Nightclub Fire: गोवा के एक नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड ने उत्तराखंड के पांच घरों की खुशियां छीन लीं. मृतकों में जितेंद्र सिंह, सुमित नेगी, मनीष सिंह, सतीश सिंह और सुरेंद्र सिंह शामिल हैं. इनमें मनीष सिंह चंपावत के रहने वाले थे. जबकि, जितेंद्र और सतीश सिंह टिहरी के रहने वाले थे. उत्तराखंड के रानीखेत और चंपावत क्षेत्र में मृतकों के परिजनों में शोक का माहौल है.

घर का इकलौता सहारा

मृतक सतीश राणा, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा थे, वहां नाइट क्लब में काम करते थे. उनके कंधों पर माता-पिता और छोटे भाई की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी. अपनी दो बहनों की शादी करवा चुके थे और अब छोटे भाई को कामयाब बनाने के बाद ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे. गोवा अग्निकांड में बुरी तरह झुलसने के बाद सतीश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जैसे ही सतीश के पिता सुरेंद्र सिंह और मां संगीता देवी को बेटे की मौत की खबर मिली, वे सदमे में आ गए. खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी कर गुजर-बसर करने वाले इस परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. सतीश का छोटा भाई सौरभ भी खबर सुनकर तुरंत चंडीगढ़ से गोवा पहुंच गया है.

राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ

टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है. विधायक ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

सतीश राणा का पार्थिव शरीर उनके साथी विजेंद्र और अरविंद गोवा से लेकर गांव के लिए निकल चुके हैं और देर शाम तक टिहरी गढ़वाल पहुंचने की उम्मीद है. 9 दिसंबर को उनके पैतृक घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. आस-पास के गांवों के लोग सांत्वना देने के लिए सतीश के घर पर जुटने लगे हैं.