देहरादून के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज से रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है. कॉलेज के 2025 बैच के एक जूनियर छात्र ने आरोप लगाया है कि सीनियर छात्रों ने न उसके साथ जमकर मारपीट की. उसे बेल्ट और चप्पलों से बुरी तरह पीटा गया. पीड़ित छात्र ने यह शिकायत कॉलेज प्रशासन और चीफ वार्डन को लिखित रूप में दी है.

शिकायत में छात्र ने बताया कि 2024 और 2023 बैच के दो सीनियर छात्रों ने पहले हॉस्टल में उसे पीटा और फिर कैंपस के बाहर भी उस पर हमला करने की कोशिश की. उसने आरोप लगाया कि सीनियरों ने उसके बाल काटने की भी कोशिश की. इस घटना से वह मानसिक रूप से टूट चुका है और उसका आत्मविश्वास बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

दोषी पाए गए तो सख्‍त कार्रवाई होगी: कॉलेज प्रशासन

घटना सामने आने के बाद दून मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. गीता जैन ने कहा कि एंटी-रैगिंग कमेटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है. उन्‍होंने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. डिसिप्लिन कमेटी ने संबंधित छात्रों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं.

साथ ही कॉलेज प्रशासन ने साफ किया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सस्पेंशन तक शामिल हो सकता है.

इस मामले के सामने आने के बाद खड़े हुए कई सवाल

गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट की घटना सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी भी उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनसे साफ है कि अभी भी जूनियर छात्रों के साथ सीनियर छात्र रैगिंग कर रहे हैं और न मानने पर मार पिटाई भी की जाती है.