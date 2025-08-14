Uttarakhand Weather: देहरादून समेत इन 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों में स्कूलों की छट्टी

देश के अन्य हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड भी इन दिनों भारी बारिश से (Uttarakhand Weather Updates) जूझ रहा है. बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग ने 12 अगस्त को ही पूरे राज्य में अगले तीन दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जता दिया था. वहीं 13 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी था. 14 अगस्त से 17 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान दे देहरादून ,बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी ,पौड़ी, चंपावत में बदरा जमकर बरसेंगे. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी भारी बारिश की संभावना है. वहीं 15 और 16 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं आपदा से जूझ रहे धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.

बारिश की वजह से उत्तराखंड के 6 जिलों में स्कूलों की छट्टी

भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. देहरादून ,हरिद्वार ,उधम सिंह नगर, बागेश्वर ,पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी

आपदाग्रस्त धराली में लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश और बचाव अभियान खराब मौसम के बीच बुधवार को नौवें दिन भी जारी रहा. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) से मिली जानकारी के अनुसार, खीरगाड़ नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से खोज और बचाव दलों के आवागमन के लिए लकड़ी और लोहे के पाइप से बनाई गई अस्थायी लिंक पुलिया मंगलवार को बह गई थी, जिसे फिर तैयार किया गया है. जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में ‘ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार' (जीपीआर) विधि से खोजबीन के लिए बनाये गए गड्ढों में भरे पानी को भी निकाल दिया गया.

यात्रा से पहले मौसम जरूर चेक करें

खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि यात्रा और अन्य कार्यों से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें, ताकि सुरक्षित रह सकें. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है और तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है.

🌦️ मौसम अलर्ट : उत्तराखंड

👉🏼 10-14 अगस्त, 2025 तक राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश/गर्जन की सम्भावना।

👉🏼 कुछ जनपदों में ऑरेंज अलर्ट व कुछ जनपदों में येलो अलर्ट।

👉🏼 यात्रा व अन्य कार्यों से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें और सुरक्षित रहें।

खराब मौसम और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए श्री केदारनाथ यात्रा 12 से14 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है. मौसम विभाग ने 13 अगस्त को रात 09:30 बजे से 14 अगस्त को रात 12 बजकर 30 मिनट तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ये अलर्ट चमोली, पौडी गढ़वाल, रूद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोडा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में अलग-अलग जगहों के लिए है.

वहीं देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, लैंसडाउन, थराली, मुनस्यारी, कपकोट, डीडीहाट, डुगटू, चौखुटिया, कौसानी, लोहाघाट, राम नगर, लालकुआं, बेरीनाग तथा इनके आस पास के क्षेत्रों मे भारी बारिश, तेज बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

नदियों में बाढ़ आने की आशंका

आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला अधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजा है. जिसमें भारी बारिश के दौरान नदियों में बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने के दिए निर्देश दिए गए हैं. बारिश के लिहाज से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं.