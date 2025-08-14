विज्ञापन
विशेष लिंक

Uttarakhand Weather: देहरादून समेत इन 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों में स्कूलों की छट्टी

Dharali LiveUpdates: उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी है. लोगों से अपील की गई है कि यात्रा या अन्य कार्यों से पहले मौसम जरूर चेक करें, ताकि सुरक्षित रहा जा सके. कहां कैसा है हाल, देखें हर एक अपडेट.

Read Time: 4 mins
Share
Uttarakhand Weather: देहरादून समेत इन 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 जिलों में स्कूलों की छट्टी
उत्तराखंड में कैसा है मौसम का हाल.
  • उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज बारिश का अनुमान जताया है.
  • राज्य के कई जिलों में 13 से 14 अगस्त तक रेड अलर्ट और 15 से 16 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
  • आपदाग्रस्त धराली में लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नौवें दिन भी खराब मौसम के बावजूद जारी रहा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
देहरादून:

देश के अन्य हिस्सों की तरह ही उत्तराखंड भी इन दिनों भारी बारिश से (Uttarakhand Weather Updates) जूझ रहा है. बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. मौसम विभाग ने 12 अगस्त को ही पूरे राज्य में अगले तीन दिनों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जता दिया था. वहीं 13 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट जारी था. 14 अगस्त से 17 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान देदेहरादून ,बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी ,पौड़ी, चंपावत में बदरा जमकर बरसेंगे. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली में भी भारी बारिश की संभावना है. वहीं 15 और 16 अगस्त को 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं आपदा से जूझ रहे धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. 

ये भी पढ़ें- धराली सैलाब में समाधि लेने वाले कल्प केदार की क्या है कहानी, NDTV ने खंगाला 240 मंदिरों का रहस्य

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE LIVE

बारिश की वजह से उत्तराखंड के 6 जिलों में स्कूलों की छट्टी

भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. देहरादून ,हरिद्वार ,उधम सिंह नगर, बागेश्वर ,पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में छुट्टी का ऐलान किया गया है.

धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी

आपदाग्रस्त धराली में लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाश और बचाव अभियान खराब मौसम के बीच बुधवार को नौवें दिन भी जारी रहा. उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) से मिली जानकारी के अनुसार, खीरगाड़ नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने से खोज और बचाव दलों के आवागमन के लिए लकड़ी और लोहे के पाइप से बनाई गई अस्थायी लिंक पुलिया मंगलवार को बह गई थी, जिसे फिर तैयार किया गया है. जलस्तर बढ़ने से क्षेत्र में ‘ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार' (जीपीआर) विधि से खोजबीन के लिए बनाये गए गड्ढों में भरे पानी को भी निकाल दिया गया.

यात्रा से पहले मौसम जरूर चेक करें

खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि यात्रा और अन्य कार्यों से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें, ताकि सुरक्षित रह सकें. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कई जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है. वहीं कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है और तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है.

खराब मौसम और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए श्री केदारनाथ यात्रा 12 से14 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है. मौसम विभाग ने 13 अगस्त को रात 09:30 बजे से 14 अगस्त को रात 12 बजकर 30 मिनट तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ये अलर्ट चमोली, पौडी गढ़वाल, रूद्र प्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अल्मोडा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार में अलग-अलग जगहों के लिए है.

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, लैंसडाउन, थराली, मुनस्यारी, कपकोट, डीडीहाट, डुगटू, चौखुटिया, कौसानी, लोहाघाट, राम नगर, लालकुआं, बेरीनाग तथा इनके आस पास के क्षेत्रों मे भारी बारिश, तेज बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

नदियों में बाढ़ आने की आशंका

आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला अधिकारियों को चेतावनी पत्र भेजा है. जिसमें भारी बारिश के दौरान नदियों में बाढ़ आने की आशंका को देखते हुए सावधानी बरतने के दिए निर्देश दिए गए हैं. बारिश के लिहाज से अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttarakhand Rain Alert, Uttarakhand Rain And Flood, Dharali Rescue, Dharali Weather, Uttarakhand Red Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com