दिल्ली-NCR में छाए बादल, उत्तराखंड में बर्फबारी, जानें 4 नवंबर को कहां-कहां होगी बारिश

Weather Update: उत्तर भारत के लोग स्वेटर निकाल लें, क्यों कि ठंड आ चुकी है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मी और हिमाचल समेत कुछ जगहों पर बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. अगर बारिश होती है तो ठिठुरन और बढ़ जाएगी.

नई दिल्ली:

उत्तर भारत समेत दिल्ली-एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदल रहा है. सर्दी बढ़ने के साथ ही छाये रहने की संभावना है. यूपी और उत्तराखंड का पारा भी लगातार गिर रहा है. पहाड़ी राज्य में तो कंपकंपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो चुकी है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. इसके साथ ही हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी बारिश का अवर्ट 4-5 नवंबर के लिए जारी किया गया है. अगर बारिश होती है तो आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी.

IMD के मुताबिक 4 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर निम्न दबाव की वजह से अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है.  4 से 6 नवंबर तक तमिलनाडु,तटीय आंध्र, यनम और रायलसीमा में कई जगह बारिश हो सकती है. 5 से 7 नवंबर तक तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश का अमुमान है. इस बीच मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है. 

कैसा रहेगा दिल्ली-NCR का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में सुबह-शाम ठंड महसूस की जा रही है. हालांकि दिन का मौसम नॉर्मल है. लेकिन शाम होते ही सिहरन बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से  बाइक सवारों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ रही है. IMD ने दिल्ली में 5 नवंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही सुबह और रात को हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है. 

दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण से बुरा हाल

प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर का बुरा हाल है. दिवाली के बाद से हवा में घुला जहर अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.अक्षरधाम इलाके के आसपास धुंध की परत 4 नवंबर को भी छाई हुई है।.इलाके का AQI 392 है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा है.

कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में मोंथा तूफान की वजह से कई दिनों तक जमकर बारिश हुई था. अब मौसम साफ रहने की संभावना है. चक्रवाती तूफान मोंथा खत्म होने के बाद राज्य का मौसम 8 नवंबर तक शुष्क बना हुआ है. फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है.लेकिन सुबह-शान कोहरा जरूर देखा जा सकता है 4 नवंबर को राज्य का मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. 

कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

पहाड़ों का मौसम बदल रहा है. ठंड की शुरुआत हो चुकी है. पर्वतीय क्षेत्रों में शीत लहर चलने के साथ ठिठुरन और भी बढ़ने की आशंका है. वहीं कोहरे की वजह से मैदानी इलाकों में भी ढंर और बढ़ेगी. मौसम विभाग ने 4-5 नवंबर को पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका जताई है. रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर,चमोली और पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है. 

