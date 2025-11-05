महाराष्ट्र, गुजरात समेत 12 राज्यों में आज भीषण बारिश का अलर्ट, जानें दिल्ली और UP के मौसम का हाल

मौसम इन दिनों बहुत ही तल्ख तेवर दिखा रहा है. उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. यूपी हो या दिल्ली-एनसीआर हर जगह सिहरन महसूस की जा रही है. वहीं मॉनसून बीतने के बाद भी बारिश का सिलसिला कई राज्यों में थमने का नाम नहीं ले रहा है. IMD ने 12 राज्यों के लिए भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है. महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात के कुछ इलाकों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय,त्रिपुरा, मइपुर और मिजोरम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

PTI फोटो.

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली- एनसीआर में इन दिनों ठंड महसूस की जा रही है. सुबह और शाम को बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सुबह कोहरे की परत भी देखी जा रही है. मौसम विभाग ने अगले तीन दिन तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. सुबह और देर रात को हल्का कोहरा छाया रह सकता है. दूसरी तरफ प्रदूषण से भी लोगों का बुरा हाल है. हालांकि पहले के मुकाबले कमी जरूर देखी जा रही है. दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई सुबह 6 बजे तक 300 से नीचे दर्ज किया गया.

वजीरपुर इलाके का एयक क्वालिटी इंडेक्स सुबह 6 बजे तक 264 रहा, जबकि विवेक विहार का एक्यूआई 271 और आनंद विहार का एक्यूआई 281 रहा.

कैसा रहेगा जम्मू-कश्मीर और हिमाचल का मौसम?

पहाड़ी राज्यों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है. जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग और बारामूला पर्यटन स्थल पर ताज़ा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं. बर्फबारी होने से अच्छी-खासी सर्दी महसूस की जा रही है. हिमाचल का मौसम भी खराब है. मौसम विभाग ने 5 नवंबर को ऊना, हमीरपुर,बिलासपुर,चंबा, मंडी,सोलन और कांगड़ा, में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है.



कैसा रहेगा यूपी का मौसम?

उत्तर प्रदेश में भी ठंड ने दस्तक दे दी है. दिन में अब पहले के मुकाबले धूप में भी कमी देखने को मिल रही है. वहीं रात में पारा गिरने लगा है. जिससे ठंड और बढ़ने का अनुमान है. राज्य में 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. मतलब यह है कि बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है. 5 और 6 नवंबर को भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

कैसा रहेगा उत्तराखंड का मौसम?

उत्तराखंड का मौसम भी बदल चुका है. ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है. पर्वतीय इलाकों में शीत लहर चल रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी. मैदानी इलाकों में भी इसकी वजह से सर्दी महसूस की जाएगी. IMD ने देहरादून समेत उत्तरकाशी,टिहरी, चमोली, बागेश्वर,पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है. वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. 5 नवंबर को भी मौसम ऐसा ही रहेगा.