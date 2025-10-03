विज्ञापन
उत्तराखंड के कई जिलों में 4 से 6 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में कहा है कि 6 अक्टूबर को भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौमस विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर में बारिश होने की संभावना है. 

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • उत्तराखंड में 3 से 7 अक्टूबर तक कई जिलों में बारिश और चार हजार मीटर से ऊपर बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है
  • मौसम विभाग ने 6 अक्टूबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया
  • 4 हजार मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो सकते हैं
देहरादून:

उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी हो गया है. मौरम विभाग ने 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है. वहीं 4,000 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है. 

बता दें कि उत्तराखंड में वैसे तो 26 सितंबर को मानसून वापस लौट गया था लेकिन उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी भी लगातार जारी है. पिछले दिनों भी उत्तराखंड में कई हिस्सों में बारिश हुई है. इस वजह से तापमान में काफी गिरावट आई है. हालांकि, दिन के वक्त फिर भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. 

6 अक्टूबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 4000 मी या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने 7 अक्टूबर के लिए पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, चंपावत, नैनीताल में भारी बारिश और 4000 मी या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है.

मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि भारी बारिश के चलते रास्ते बाधित हो सकते हैं. इसके अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बर्फ जमा होने के कारण रास्ते भी बंद हो सकते हैं. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण बिजली और पानी की व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं. संवेदनशील इलाकों में भारी बारिश से चलते भूस्खलन और चट्टानों के गिरने के कारण सड़के और राजमार्ग बाधित हो सकते हैं.

