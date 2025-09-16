विज्ञापन
खौफनाक रेस्क्यू: नीचे उफनती नदी और खंभे पर लटका युवक, जानें ड्रोन से कैसे बची जान

Dehradun Rescue: देहरादून के नजदीक सुधोवाला में टोंस नदी उफान पर है. इसमें फंसा एक युवक अपनी जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ गया. इसे बचाने के लिए ड्रोन से रस्‍सी पहुंचाई गई और फिर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

खौफनाक रेस्क्यू: नीचे उफनती नदी और खंभे पर लटका युवक, जानें ड्रोन से कैसे बची जान
खंभे पर चढ़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे युवक को ड्रोन से रस्‍सी पहुंचाकर बचाया गया.
  • उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
  • टोंस नदी में पानी के तेज बहाव के कारण एक युवक फंस गया. तेज बहाव से बचने के लिए युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया.
  • युवक को रेस्क्यू टीम ने ड्रोन के माध्यम से रस्‍सी पहुंचाकर सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की.
Dehradun Rescue: उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और इसके कारण बड़ी संख्‍या में लोगों को परेशानी हो रही है. वहीं नदी-नालों में पानी आने से बहुत से लोगों के जगह-जगह फंसने की भी सूचना आ रही है. हालांकि लोगों को बचाने में तकनीक बेहद काम आ रही है. ऐसा ही मामला देहरादून के नजदीक सुधोवाला से सामने आया है, जहां पर टोंस नदी में फंसे एक शख्‍स को रेस्‍क्‍यू के लिए ड्रोन से रस्‍सी पहुंचाई गई और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. यह रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन युवक की हिम्‍मत न हारने की भी कहानी को भी बयां करता है. 

देहरादून के इस खौफनाक रेस्‍क्‍यू का वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि यमुना नदी की सहायक नदी टोंस अपने उफान पर है. लहरें ऐसी हैं कि एक इंसान क्‍या बड़ी-बड़ी इमारतों और वाहनों तक को बहा ले जाए. 

नदी में उफान के दौरान खंभे पर चढ़ा युवक

वीडियो में नजर आता है कि नदी के तेज बहाव में फंसा एक युवक अपनी जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया.  इस दौरान खंभे के नीचे उफनती नदी अपने पूरे वेग से बह रही है और युवक किसी तरह से हिम्‍मत कर खंभे पर लटका हुआ है. ऐसा लगता है कि इस वेग में कुछ ही देर में बिजली का खंभा पानी के साथ बह जाएगा. हालांकि युवक ने हार नहीं मानी और हिम्‍मत बनाए रखी. 

ड्रोन से पहुंचाई रस्‍सी और बच गई जान

नदी के बहाव में बचे युवक को बचाने के लिए बचावकर्मियों को जब कोई रास्‍ता नहीं सूझा तो उन्‍होंने तकनीक का सहारा लिया और ड्रोन के जरिए से उस तक रस्‍सी पहुंचाई गई. इसके बाद युवक को उफनती नदी से सुरक्षित रूप से बाहर खींच लिया गया. युवक के बाहर आने के बाद बचावकर्मियों ने राहत की सांस ली है.

Uttarakhand, Dehradun Flood, Rescue Of Youth Trapped In River
