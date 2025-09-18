दो दिन बाद खुला देहरादून-मसूरी हाईवे, फंसे हुए पर्यटकों ने ली राहत की सांस

देहरादून-मसूरी हाईवे दो दिनों बाद फिर से खोल दिया गया है. हाईवे खुलने के बाद मसूरी में फंसे सैकड़ों पर्यटक और स्थानीय लोग देहरादून और अपने-अपने घरों के लिए वापस लौट पाए. यह हाईवे भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था. दून-मसूरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था और सड़क धंस गई थी, जिसकी वजह से पिछले दो दिनों से आवाजाही पूरी तरह से बंद थी.

हाईवे बंद होने के कारण मसूरी में हजारों पर्यटक फंसे हुए थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. लेकिन अब रास्ता खुल जाने से सभी ने राहत की सांस ली है.

देहरादून से मसूरी की दूरी केवल 35 किलोमीटर है लेकिन विकासनगर वाले वैकल्पिक मार्ग से यह दूरी 80 किलोमीटर हो जाती है. देहरादून-मसूरी मार्ग कई स्थानों पर टूट गया था, इसके कारण पुलिस को पर्यटकों एवं अन्य लोगों से अपने स्थानों पर ही रुकने की अपील की गयी और कहा गया कि जब तक सड़क संपर्क बहाल नहीं होता, वे अपने होटल, घरों या होमस्टे में ही रूके रहें.

