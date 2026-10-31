'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब, श्रीनगर में CM धामी का शक्ति प्रदर्शन

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में शनिवार को आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदयात्रा में हिस्सा लिया. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पदयात्रा में शामिल हुए. शहर की सड़कों पर लोगों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली और जगह-जगह मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया.

उन्होंने श्रीनगर में रोडवेज बस स्टैंड से रामलीला मैदान तक पदयात्रा की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस कार्यक्रम में जन कल्याण, सुशासन और लोकतंत्र को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर जोर दिया गया.

पदयात्रा श्रीनगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया. कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों, सुशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. आयोजकों का कहना था कि इसका उद्देश्य लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करना और सुशासन के महत्व को सामने लाना है.

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देहरादून के पैवेलियन ग्राउंड में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के अवसर पर आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में भाग लिया. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उनका हौसला बढ़ाया और राष्ट्रीय एकता व अखंडता का एक सशक्त संदेश दिया. इस मौके पर उन्होंने युवाओं, खिलाड़ियों और PRD के जवानों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कीं.