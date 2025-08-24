विज्ञापन
विशेष लिंक

बादल फटने के बाद चमोली पहुंचे CM धामी को झेलना पड़ा विरोध, पीड़ितों ने की यह मांग

22–23 अगस्त की रात चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से आई बाढ़ एवं मलबे के प्रवाह ने कई आवासीय मकानों, दुकानों, तहसील परिसर तथा उपजिलाधिकारी के सरकारी आवास को अपनी चपेट में ले लिया था.

Read Time: 3 mins
Share
बादल फटने के बाद चमोली पहुंचे CM धामी को झेलना पड़ा विरोध, पीड़ितों ने की यह मांग
थराली में स्थानीय लोगों के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी.
  • उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी को थराली में स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा.
  • यहां 22-23 अगस्त की रात बादल फटने से आए मलबे ने कई मकान, दुकानों और सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया है.
  • प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 90 परिवारों के 400 से अधिक लोग बाढ़ और मलबे की वजह से प्रभावित हुए हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
चमोली:

Tharali Cloud Burst: चमोली के थराली में बादल फटने की घटना के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है. पीड़ितों ने पर्याप्त राहत और सड़क खोलने की मांग करते हुए सीएम का काफिला रोका. इसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें कई स्थानीय महिला-पुरुष सीएम की गाड़ी के आगे खड़े होकर अपनी बातें कहते नजर आ रहे हैं. मालूम हो कि 22–23 अगस्त की रात चमोली जिले के थराली तहसील में बादल फटने से आई बाढ़ एवं मलबे के प्रवाह ने कई आवासीय मकानों, दुकानों, तहसील परिसर तथा उपजिलाधिकारी के सरकारी आवास को अपनी चपेट में ले लिया था.

रविवार को पहुंचे सीएम का लोगों ने किया घेराव

रविवार को सीएम धामी थराली पहुंचे. जहां स्थानीय लोगों ने उनका घेराव किया. स्थानीय लोगों का गुस्सा तब भड़का जब उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री चेपड़ों और अन्य गंभीर रूप से प्रभावित गांवों का दौरा नहीं कर रहे. ग्रामीणों ने सड़कें खोलने और पर्याप्त राहत की मांग करते हुए उनका काफिला रोका.

पीड़ितों ने अधिक सहायता की मांग की

कुछ प्रभावितों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए और अधिक सहायता की मांग की. धामी ने नाराजगी जताने वाले लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि रास्ता खोलने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी.

थराली में बादल फटने से मची भारी तबाही

थराली में शुक्रवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई. मलबे ने कई घरों, दुकानों और सरकारी भवनों को क्षतिग्रस्त हो गए थे. लगभग 40 से अधिक दुकानें और 20 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए, जिससे 90 से अधिक परिवार (400 लोग) प्रभावित हैं.

सीएम ने पीड़ितों में 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे

मुख्यमंत्री धामी ने 24 अगस्त को थराली का दौरा किया, राहत शिविरों का निरीक्षण किया, और प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि के चेक प्रदान किए. उन्होंने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

(चमोली से सुरेंद्र रावत की रिपोर्ट)

यह भी पढ़ें - थराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही, राहत-बचाव कार्य में जुटा ITBP, तस्वीरों से समझें हालात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tharali Cloud Burst, Chamoli, Chamoli Cloud Brust, Pushkar Singh Dhami, Pushkar Singh Dhami Protest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com