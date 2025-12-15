आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान उत्तराखंड के सीएम ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया. तिरुपति में आयोजित इस सभा में हजारों लोगों ने भाग लिया था. गौरतलब है कि सीएम धामी पीएम ने कई बार कहा कि वो नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरी करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं.

धामी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं. धामी ने दक्षिण भारत में चुनाव के दौरान भी कई बार दौरा कर चुक हैं. उत्तराखंड के सीएम हिंदी पट्टी के राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं.

धामी उत्तराखंड में सुशासन और विकास के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं. सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड देश को आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा.