विज्ञापन
विशेष लिंक

आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंद्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए.

Read Time: 1 min
Share
आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी
सीएम पुष्कर सिंह धामी
नई दिल्ली:

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल-मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान उत्तराखंड के सीएम ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया. तिरुपति में आयोजित इस सभा में हजारों लोगों ने भाग लिया था. गौरतलब है कि सीएम धामी पीएम ने कई बार कहा कि वो नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरी करने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. 

धामी ने कहा है कि वो पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में जुटे हुए हैं. धामी ने दक्षिण भारत में चुनाव के दौरान भी कई बार दौरा कर चुक हैं. उत्तराखंड के सीएम हिंदी पट्टी के राज्यों में भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं. 

धामी उत्तराखंड में सुशासन और विकास के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं. सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड देश को आगे ले जाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pushkar Singh Dhami, Atal Modi Yojna, Narendra Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com