फिर गुलजार हुआ बाबा का धाम, केदारनाथ भेजे गए सोनप्रयाग में इंतजार रह रहे श्रद्धालु

उत्तराखंड में पिछले पांच दिनों से बंद चारधाम यात्रा शनिवार को फिर से खोल दी गई है. केदारनाथ धाम (Kedarnath Yatra) समेत रुद्रप्रयाग में आज मौसम साफ है इसीलिए यात्रा भी खोल दी गई है. इस बीच सोनप्रयाग में पिछले कई दिनों से यात्रा खुलने का इंतज़ार कर रहे श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम भेजा गया है.

केदारनाथ धाम में बर्फ देखकर खिले भक्तों के चेहरे

वहीं केदारनाथ धाम इन दिनों सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए है. देश के कोने-कोने से केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्त धाम की चोटियों में बर्फ देखकर खुश नजर आ रहे हैं. 6 सितंबर को सिर्फ दो धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए यात्रा दोबारा शुरू की गई है.

सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम भेजे गए श्रद्धालु

पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहे मौसम ने शनिवार को कुछ राहत दी है. मौसम सुबह से साफ है इसीलिए 1 सितंबर से बंद केदारनाथ यात्रा खोल दी गई है. इस बीच सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा खुलने का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हजारों भक्तों को केदारनाथ धाम भेजा गया. श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने से धाम में छायी विरानी दूर होने लगी है.

5 दिनों से बंद चारधाम यात्रा फिर शुरू

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा सरकार ने 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. लेकिन उत्तराखंड सरकार ने साफ मौसम को देखते हुए यात्रा को फिर से खोल दिया है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है. रजिस्ट्रेशन करवाकर वह बाबा के दर्शन के लिए निकल गए हैं.

