विज्ञापन
विशेष लिंक

फिर गुलजार हुआ बाबा का धाम, केदारनाथ भेजे गए सोनप्रयाग में इंतजार रह रहे श्रद्धालु

सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा खुलने का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हजारों भक्तों को केदारनाथ धाम भेजा गया. श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने से धाम में पसरा सन्नाटा दूर होने लगा है. 

Read Time: 2 mins
Share
फिर गुलजार हुआ बाबा का धाम, केदारनाथ भेजे गए सोनप्रयाग में इंतजार रह रहे श्रद्धालु
केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालु.
  • उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण पांच दिनों तक बंद रही चारधाम यात्रा शनिवार से फिर शुरू कर दी गई है.
  • केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मौसम साफ होने पर केवल इन दो धामों के लिए यात्रा शुरू की गई है.
  • सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा शुरू न होने के कारण इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम भेजा गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
केदारनाथ:

उत्तराखंड में पिछले पांच दिनों से बंद चारधाम यात्रा शनिवार को फिर से खोल दी गई है. केदारनाथ धाम (Kedarnath Yatra) समेत रुद्रप्रयाग में आज मौसम साफ है इसीलिए यात्रा भी खोल दी गई है. इस बीच सोनप्रयाग में पिछले कई दिनों से यात्रा खुलने का इंतज़ार कर रहे श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए धाम भेजा गया है. 

ये भी पढ़ें- चारधाम यात्रा आज से फिर शुरू, श्रद्धालु खुशी से झूमे; तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन

Latest and Breaking News on NDTV

केदारनाथ धाम में बर्फ देखकर खिले भक्तों के चेहरे

 वहीं केदारनाथ धाम इन दिनों सफेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए है. देश के कोने-कोने से केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्त धाम की चोटियों में बर्फ देखकर खुश नजर आ रहे हैं. 6 सितंबर को सिर्फ दो धामों केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए यात्रा दोबारा शुरू की गई है. 

सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम भेजे गए श्रद्धालु

पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहे मौसम ने शनिवार को कुछ राहत दी है. मौसम सुबह से साफ है इसीलिए 1 सितंबर से बंद केदारनाथ यात्रा खोल दी गई है. इस बीच सोनप्रयाग और गौरीकुंड में यात्रा खुलने का कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हजारों भक्तों को केदारनाथ धाम भेजा गया. श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने से धाम में छायी विरानी दूर होने लगी है. 

5 दिनों से बंद चारधाम यात्रा फिर शुरू

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम की वजह से चारधाम यात्रा सरकार ने 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी. लेकिन उत्तराखंड सरकार ने साफ मौसम को देखते हुए यात्रा को फिर से खोल दिया है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है. रजिस्ट्रेशन करवाकर वह बाबा के दर्शन के लिए निकल गए हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UTTARAKHAND NEWS, Chardham Yatra, Kedarnath Dham, Sonprayag And Gaurikund
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com