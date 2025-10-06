दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन और... यूट्यूबर मनी मेराज को क्यों गिरफ्तार कर ले गई यूपी पुलिस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने एक चर्चित यूट्यूबर और भोजपुरी एक्टर मनी मेराज को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है. मनी मेराज पर एक साथी महिला यूट्यूबर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और गर्भपात कराने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर आरोपी को पटना से गाजियाबाद लाई है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.

कौन है मनी मेराज? कॉमेडी से कमेंट्री तक का सफर

गिरफ्तार मनी मेराज सोशल मीडिया पर एक जाना-माना नाम है. एसीपी इंदिरापुरम (गाजियाबाद) अभिषेक श्रीवास्तव ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है. मनी मेराज की कहानी काफी दिलचस्प है: वह पहले मुर्गा काटने का काम करता था. धीरे-धीरे कॉमेडी वीडियो बनाने लगा और उसकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में पहुंच गई. उसने कई भोजपुरी फिल्मों में भी एक्टिंग की है. हाल ही में उसकी एक फिल्म रिलीज हुई है. इतना ही नहीं, मनी मेराज ने IPL के दौरान Jio TV पर भोजपुरी में कमेंट्री भी की है.

महिला यूट्यूबर के संगीन आरोप

खोड़ा क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला यूट्यूबर ने 18 सितंबर को मनी मेराज के खिलाफ खोड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. महिला ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं:

पहचान छिपाकर दोस्ती: मनी मेराज ने पहले अपनी असली पहचान छिपाकर महिला से दोस्ती की.

नशीला पदार्थ खिलाकर रेप: उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को बेहोश किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया.

यौन शोषण और अप्राकृतिक कृत्य: शादी का झांसा देकर वह तीन साल से लगातार महिला का यौन शोषण कर रहा था और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया.

धर्म परिवर्तन का दबाव: महिला का आरोप है कि मनी और उसके परिवार ने उस पर जबरन इस्लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाया. ऐसा न करने पर उसके साथ मारपीट की गई, जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता था और बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाता था.

गर्भपात और धोखाधड़ी: महिला का आरोप है कि मनी मेराज ने उसका गर्भपात भी करवाया और उससे लाखों रुपये भी ठगे.

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तहकीकात की और आरोपों को सही पाए जाने पर मनी मेराज को पटना से गिरफ्तार किया है. अब पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.