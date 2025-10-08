UP में जिला जेल के पास लड़के पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां, पैदल भागे हत्यारे

- गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में आसिफ नामक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई.
- मृतक आसिफ मकान के लिंटर के स्क्रेब का काम करता था और हत्या की रावदात रेलवे हॉल्ट के पास हुई.
- पुलिस ने जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और लोकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिला कारागार के पास ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक मकान के लिंटर के स्क्रेब का काम करता था. चश्मदीदों ने बताया की तीन हत्यारे पैदल आए और गोली मारकर फरार हो गए.इस घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.
युवक की गोली मारकर हत्या
दिल दहलादेने वाला ये मामला गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके की है. डासना के रहने वाले आसिफ की जेल चौकी के अध्यात्मिक नगर रेलवे हॉल्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. चश्मदीदों के मुताबिक जब पहली गोली चली तो उनको लगा की कोई टायर फटा है, लेकिन दूसरी गोली की आवाज से सब भागने लगे. गोली लगते ही आसिफ सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वहां मौजूद लोगों ने आसिफ के हत्यारों को पैदल भागते देखा.
CCTV की मदद से हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश
हत्या की इस वारदात से इलाके और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. वहीं आसिफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. मामले की जांच चल ही है. इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है. हत्यारों को पकड़ने के लिए आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. साथ ही लोकल सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
इनपुट- पिंटू तोमर
