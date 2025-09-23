बुर्के वाली निकली 'बुर्के वाला'! हिंदू युवती से मिलने आया था युवक, भेष बदलकर घूमते पकड़ा गया

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक बुर्का पहनकर घूमते हुए पकड़ा गया. यह घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के चोरखरी चौराहे की है. स्थानीय लोगों ने एक बुर्का पहने हुए व्यक्ति की चाल-ढाल को देखकर उस पर शक किया. जब उन्होंने उसे रोका और बुर्का हटाने को कहा, तो पता चला कि अंदर एक युवक था, कोई युवती नहीं.

पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वह एक हिंदू युवती से मिलने आया था और खुद को छुपाने के लिए उसने बुर्का पहना था. यह जानकारी मिलते ही भीड़ गुस्सा हो गई. इसके बाद, लोगों ने पुलिस को सूचना दी और युवक को उनके हवाले कर दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की. पुलिस ने छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है.