UP में बुर्का न पहनने पर पत्नी-बेटियों को मारा, शव को आंगन में दफना दिया... कातिल तस्कर अब सलाखों के पीछे

गांव गढ़ी दौलत निवासी फारूख ने बुर्का न पहनने पर अपनी पत्नी ताहिरा तथा दो मासूम बेटियों आफरीन और सहरीन की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में पत्नी और दो मासूम बेटियों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

बीते 9 दिसम्बर को गांव गढ़ी दौलत निवासी फारूख ने बुर्का न पहनने पर अपनी पत्नी ताहिरा तथा दो मासूम बेटियों आफरीन और सहरीन की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी. हत्या के बाद आरोपी ने तीनों शवों को घर के आंगन में जमीन में दफना दिया था. सूचना मिलने पर पुलिस ने 16 दिसम्बर को मौके पर पहुंचकर शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. इस दौरान पुलिस ने आरोपी फारूख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तीन तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए थे, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. 

पूछताछ में हत्यारोपी फारूख ने बताया था कि उसने यह हथियार कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव गंदराऊ निवासी एक व्यक्ति से खरीदे थे. इस खुलासे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांव गंदराऊ निवासी मुबारिक को तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
 

