होली के जश्न में नृत्य कर रहे युवक की अचानक हुई मौत

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के लवेदी क्षेत्र में होली के जश्न में नृत्य कर रहे एक युवक की अचानक मौत हो गई. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि लवेदी थाना क्षेत्र के नंदगवां गांव में होली का उत्सव मनाने के लिए गांव में डीजे साउंड सिस्टम लगाया गया था और गांव के लोग डीजे के सामने एकत्र होकर नाच-गा रहे थे.

उन्होंने बताया कि इसी दौरान नृत्य कर रहा 29 वर्षीय युवक राज कुमार उर्फ़ टिंकू अचानक से जमीन पर गिरकर अचेत हो गया. उसे आनन फानन में पास में ही स्थित बकेवर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या ऐसा लगता है कि युवक की मौत हृदयगति रुकने से हुई है. लवेदी थाना प्रभारी प्रीती सेंगर ने घटना की पुष्टि करते हुए मृत युवक का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.