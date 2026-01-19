विज्ञापन
दिल्ली से झारखंड जा रही ट्रेन में युवक ने महिला को खिलाया लड्डू, जब होश आया तो बच्चा गायब

UP News: पीड़िता के शोर मचाने पर मिर्जापुर जीआरपी ने 'जीरो एफआईआर' दर्ज की, जिसे अब घटना स्थल के आधार पर इटावा जीआरपी को भेज दिया गया है. पुलिस मिर्जापुर से लेकर इटावा तक के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी खंगाल रही है, ताकि 'हरे स्वेटर' वाले आरोपी का सुराग मिल सके.

ट्रेन में बच्चा चोरी.
  • अलीगढ़ से झारखंड जा रही महिला यात्री मुन्नी बेगम को नंदन कानन एक्सप्रेस में नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश किया गया
  • आरोपी युवक महिला के दस महीने के बेटे इब्राहिम को चुरा कर मिर्जापुर स्टेशन के पास से फरार हो गया
  • पुलिस मिर्जापुर से इटावा तक के सभी रेलवे स्टेशनों के CCTVफुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी का पता लगाया जा सके
इटावा:

उत्तर प्रदेश के इटावा में दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है.अलीगढ़ से झारखंड जा रही एक महिला यात्री नंदन कानन एक्सप्रेस में नशाखुरानी का शिकार हो गई. आरोपी ने महिला को नशीला लड्डू खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके 10 महीने के बेटे 'इब्राहिम' लेकर फरार हो गया.  घटना 14 जनवरी की है, जिसका मुकदमा अब इटावा जीआरपी को ट्रांसफर किया गया है. पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हैं.

मां को बेहोश कर चुराया 10 महीने का बच्चा

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुन्नी बेगम अपने 10 महीने के बेटे के साथ झारखंड के कोडरमा जा रही थी. ट्रेन में हरा स्वेटर पहने एक युवक ने उससे जान-पहचान बढ़ाई और दोस्ती का भरोसा देकर लड्डू खिला दिया. लड्डू खाते ही मुन्नी बेगम बेहोश हो गई. जब मिर्जापुर स्टेशन के पास उसे होश आया, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसका मासूम बच्चा और आरोपी युवक गायब थे.

हरे स्वेटर वाले आरोपी की तलाश

पीड़िता के शोर मचाने पर मिर्जापुर जीआरपी ने 'जीरो एफआईआर' दर्ज की, जिसे अब घटना स्थल के आधार पर इटावा जीआरपी को भेज दिया गया है. पुलिस मिर्जापुर से लेकर इटावा तक के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी खंगाल रही है, ताकि 'हरे स्वेटर' वाले आरोपी का सुराग मिल सके. इस मामले ने रेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं पीड़िता का रो-रोकर बुरा हाल है. वह अपने वेटे को ल्द वापस पाने की गुहार लगा रही है. वहीं पुलिस ने भी बच्चे की जल्द बरामदगी का दावा किया है. 
 

