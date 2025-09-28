सॉस से बनाया खून, भेजा धमकी भरा मैसेज...शादी से बचने के लिए युवती ने रची ऐसी साजिश, जिसे सुन उड़ गए होश

यूपी के गोंडा में युवती ने शादी तय होने पर खुद के अपहरण की ऐसी झूठी कहानी रच डाली, जिसके बारे में सुन हर कोई हैरान रह गया. दरअसल युवती की जिस लड़के से शादी तय की गई, उस लड़के से युवती शादी नहीं करना चाहती थी. बस फिर क्या, ऐसे में युवती अपने घर से स्कूल के लिए निकली और वहीं से वो लखनऊ पहुंच गई. उसके बाद युवती ने शादी से बचने के लिए फिल्मी अंदाज में खुद के अपहरण की साजिश रच डाली. युवती अपने चेहरे पर सॉस से खून की छीटें बना कर धमकी भरा फोटो व मैसेज भेज अपने अपहरण की बात से लोगों को गुमराह करती रहीं.

शादी से बचने को रची अपहरण की साजिश

जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, तब एसपी विनीत जयसवाल ने मामले गंभीरता लेते हुए पुलिस पांच टीम युवती की तलाश में लगा दी. पुलिस ने युवती को करनैलगंज से बरामद किया और पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. तब युवती ने ऐसा कुछ बताया जिसे सुन सब भौचक्के रह गए. पूछताछ में पता चला कि युवती ने खुद ही शादी से बचने के लिए अपहरण साजिश रची थी. गोंडा जिले के खरिया गांव में जब 21 वर्षीय युवती सबीहा के घर पर उसके अपहरण के बाद धमकी भरा मैसेज व फोटो पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया.

लड़की की सांस भी बंद कर दूंगा...

इस धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि अब मेरा बदला पूरा हो गया. मैंने 20 साल पहले की दुश्मनी का बदला ले लिया. समसुद्दीन मैं अपने मोबाइल से मैसेज कर सकता था, लेकिन मैं तुझे तड़पता देखना चाहता हूं. मिलना हो तो बग्गी रोड पर आ जाना और अगर पुलिस को शिकायत की तो उसे लड़की की सांस भी बंद कर दूंगा. इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. युवती की मां शमीम बानो ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी सबीहा अंसारी (21) का अपहरण हो गया है.

युवती के अपहरण की खबर से घरवालों का बुरा हाल

सबीहा अंसारी मुस्लिम इंटर कॉलेज में पढ़ाती है और वह 25 सितंबर सुबह करीब 10:30 बजे सदाशिव चौराहा जाने की बात कहकर घर से निकली थी. दोपहर करीब 2 बजे सबीहा के मोबाइल से उसके होने वाले ससुर शम्सुद्दीन को फोन आया, जिसमें बताया गया कि सबीहा का अपहरण कर लिया गया है. अपहरण सूचना मिलने के बाद मां रो-रो कर बेटी को सुरक्षित घर लाने के लिए पुलिस से गुहार लगाती रही. जिसके बाद एसपी विनीत जयसवाल ने मामले गंभीरता लेते हुए युवती को सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस पांच टीमों गठन किया.

ये भी पढ़ें : UP News: पत्नी ने रील बनाकर पैसे कमाने से मना किया, तो पति ने कहा- 'तुम किसी काम की नहीं!', घर से निकाला

युवती ने पुलिस को पूछताछ में क्या कुछ बताया

पुलिस ने युवती करनैलगंज से खोज निकाला और पूछताछ हुई तो सबीहा ने बताया कि युवती ने अपनी शादी से बचने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची. जिस युवक से युवती की शादी तय हुई तो युवती उससे शादी नहीं करना चाहती थी. इसी से बचने के लिए युवती स्कूल के बहाने घर से निकल आई और लखनऊ पहुंच गई, जहां से उसने अपने अपहरण की झूठी साजिश रच घरवालों को गुमराह कर दिया.

घर से कैसे फरार हुई थी युवती

सबीहा के परिवार ने जिस लड़के से उसकी शादी तय की थी वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी. उसने पहले भी घरवालों को इस बारे में बताया था, लेकिन उन पर लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था. इस परेशानी से बचने के लिए उसने कुछ दिन पहले अपने घर पर अपने मुंह पर रंग लगाकर चोटिल होने की बनावटी तस्वीरें खींची थीं. 25 सितंबर 2025 को वह घर से बहाना बनाकर सदाशिव चौराहा गई. वहां से उसने बस पकड़ी और इटियाथोक-गोंडा होते हुए लखनऊ पहुंच गई. इसी दौरान रास्ते में उसने अपने मोबाइल से होने वाले ससुर शम्सुद्दीन को पूर्व में ली गई बनावटी फोटो सहित धमकी देते हुए अपहरण किए जाने की सूचना दी थी.

ये भी पढ़ें : भैंस के आग बजाई बीन... पेपर लीक मामले में उत्‍तराखंड के युवाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन

युवती की मां ने क्या बताया

युवती की मां ने बताया कि मेरी बेटी स्कूल जाती थी, उस दिन स्कूल से घर आई और कुछ पैसे व आधार कार्ड लेकर वापस स्कूल गई थी, ₹6000 मार्कशीट के लिए जमा करने थे. वह स्कूल गई थी, जहां पहले पढ़ती थी. इसके बाद मेरे बेटे के मोबाइल पर शुभम का फोन आया, जिसने बताया कि पंकज प्रधान का भतीजा मेरी बेटी के मोबाइल पर कॉल कर रहा है. फिर बेटी स्कूल से गायब हो गई. हमें पुलिस से मैसेज मिला, फिर पंकज प्रधान भी हमारे पास आए और पुलिस को बुलाया गया. बेटी के मोबाइल से हमारे घरवालों के मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज भेजे गए. हमारे जितने भी ग्रुप जुड़े हैं, सबमें मैसेज डाला गया.