पेपर लीक मामले को लेकर उत्‍तराखंड के हल्द्वानी में युवाओं का धरना-प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसको लेकर आज बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज़ में विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया. ये प्रतीकात्‍मक विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की संभावना है.

युवाओं ने धरना स्थल पर असल भैंस लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया. प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए और विवादित परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए.

धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि आयोग और राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इस बीच भूपेंद्र सिंह कोरंगा पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई. युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 30 सितंबर को हल्द्वानी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.