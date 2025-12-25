विज्ञापन
कार में लिफ्ट देने के बहाने महिला से किया बलात्कार, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ आरोपी

मथुरा में एक व्यक्ति ने कार में लिफ्ट देने के बहाने एक महिला के साथ रेप किया. महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की. पुलिस ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मुठभेड़ घायल हो गया.

मथुरा:

उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक व्यक्ति ने एक महिला को अपनी कार में लिफ्ट देकर उसके साथ बलात्कार किया. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. इस दौरान केआर डिग्री कॉलेज के निकट बदमाशों के खड़े होने की सूचना मिली. पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गाड़ी को बरामद कर लिया है. 

पुलिस ने क्या जानकारी दी है

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) सिटी आशना चौधरी ने बताया कि एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बैठकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में आरोपी ओमप्रकाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया.पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है. उस पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी,तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है. 

