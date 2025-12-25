विज्ञापन
जंगल से निकलकर तेंदुआ पहुंचा गांव में, एक ग्रामीण को किया घायल, अब तलाश रहा है वन विभाग

ललितपुर के जंगलों में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है. अब तेंदुए जंगल से निकलकर गांवों में पहुंच रहे हैं. गुरुवार सुबह एक तेंदुआ एक स्कूल में पहुंच गया था. भागते समय उसने एक हमला कर एक ग्रामीण को घायल कर दिया.

ललितपुर:

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में गुरुवार सुबह सुबह एक तेंदुआ जंगल से निकलकर गांव के एक स्कूल में घुस गया. उसने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया. उसका इलाज ललितपुर के मेडिकल कॉलेज में कराया गया.तेंदुए के गांव में घुसकर ग्रामीण पर हमला करने के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.वन विभाग और पुलिस की टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी हुई हैं. 

कब और कहां हुई घटना

यह पूरा मामला थाना जाखलोंन के चीरा कोडर गांव का है. वहां ग्रामीणों ने सुबह से एक तेंदुए की चहलकदमी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में देखी. ग्रामीणों की भीड़ तेंदुए को स्कूल से भगाने के लिए वहां पहुंची.लोग तेंदुए को भगाने के लिए शोर-शराबा करने लगे. इसके बाद भी तेंदुआ नहीं भागा. इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में बने एक गड्ढे में झांका. तेंदुआ वहां बैठा हुआ था. खतरा भांपते हुए उसने ग्रामीणों पर हमला कर दिया. इसके बाद वहां भगदड़ मच गई. इसके बाद कई ग्रामीण स्कूल की छत पर चढ़ कर जान बचाते हुए नजर आए. 

तेंदुए के हमले में 47 साल का एक ग्रामीण कमलेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए ललितपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया. वहां उसका उपचार किया गया. घायल के मुंह ओर गर्दन पर तेंदुए के हमले के गहरे घाव बन गए हैं.कमलेश यादव ने बताया कि तेंदुआ स्कूल में घुस गया था. उसे भगाने के लिए वह लोग स्कूल में गए हुए थे. इसी दौरान स्कूल में बने एक गड्ढे में झांक कर देखा तो तेंदुवा ने अचानक हमला कर दिया. तेंदुए की सूचना वन विभाग को दे दी है. तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग और पुलिस ने गांव में पहुंच कर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है. 

ललितपुर के जंगलों में बढ़ी तेंदुओं की संख्या

बताया जा रहा है कि ललितपुर के जंगलों में इस समय तेंदुए की संख्या अधिक हो गई है. कुछ दिन पहले की एक तेंदुआ अपने तीन शावकों के साथ जंगल में देखा गया था. इसके बाद से ग्रामीणों को जंगलों में न जाने और लोगों को समूह में खेतों में जाने की सलाह दी गई थी. 

Leopard, UP News, Lalitpur News
