UP: पति को रोते हुए किया वीडियो कॉल और फंदे पर लटक गई पत्नी, हॉस्पिटल में भी खूब चला ड्रामा

पति को रोते हुए वीडियो कॉल करने के बाद पत्नी फंदे पर लटक गई. पीछे दंपत्ति के दो छोटे मासूम बच्चे रह गए. महिला ने जिस समय यह आत्मघाती कदम उठाया, उस समय उसका पति घर से बाहर था. वह वीडियो कॉल में पत्नी को रोते हुए फंदे पर लटकते देख दौड़ते-भागते घर पहुंचा. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. पत्नी ने घर का गेट अंदर से लॉक कर रखा था. जब तक गेट तोड़कर महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा जाता उसकी जान जा चुकी थी.

महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल में भी खूब ड्रामा हुआ. जहां मृतका की सहेलियों ने पति पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई तक कर दी.

कानपुर के रावतपुर इलाके की घटना

घटना कानपुर के रावतपुर इलाके के रामलला मोहल्ले की है. मृतका की पहचान मोना के रूप में हुई है. मोना ने दिहाड़ी मजदूर शुभम दिवाकर से लव मैरिज की थी. दोनों के दो छोटे बच्चे आयशा और रचित हैं. घर का खर्च चलाने के लिए मोना वेलकम गर्ल का काम करती थी.

शराब खरीदने के लिए पति ने मांगे पैसे, नहीं देने पर की पिटाई

मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 6:30 बजे शुभम दिवाकर घर आया और पत्नी मोना से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने लगा. जब मोना ने पैसे देने से मना किया, तो गुस्साए शुभम ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. मारपीट के बाद शुभम पैसे लेकर शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल गया.

मारपीट के बाद पत्नी ने वीडियो कॉल कर लगाई फांसी

इसके लगभग 16 मिनट बाद, पति द्वारा की गई मारपीट से आहत मोना ने उसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और रोते हुए उसके सामने ही फंदे से लटक गई. पत्नी की जान बचाने के लिए शुभम दौड़ते हुए घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतारा. तब तक मोना की मौत हो चुकी थी.

पोस्टमार्टम हाउस के पास मृतका की सहेलियों ने पति को पीटा

मोना की आत्महत्या की खबर जैसे ही उसके साथ काम करने वाली सहेलियों को मिली वह पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर पहुंच गईं. गुस्साई महिलाओं ने आरोपी पति शुभम को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा.

मोना की सहेलियों ने आरोपी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने सबूत मिटाने के लिए मोना के मोबाइल से सारी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी है.

रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. उन्होंने कहा अगर कोई शिकायत मिलती है तो आरोपी पति के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.