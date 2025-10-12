न छुट्टी मिली, न शिकवा हुआ... पत्नी ने कानपुर स्टेशन पहुंचकर मनाया करवा चौथ, वीडियो हुआ वायरल

यूपी में कानपुर सेंट्रल स्टेशन एक अनूठे करवा चौथ उत्सव का गवाह बन गया. जहां एक महिला ने अपने लोको पायलट पति के लिए प्लेटफॉर्म पर ही व्रत तोड़ा. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस जोड़े के प्यार और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की प्रशंसा कर रहे हैं. ये पति पत्नी कानपुर के जूही इलाके के रहने वाले हैं. महिला के पति महेश कुमार भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं. करवा चौथ के दिन उनकी ड्यूटी थी और उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी. ऐसे में पत्नी ने फैसला किया कि वह अपने पति के पास जाकर ही अपना व्रत तोड़ेगी.

रेलवे स्‍टेशन पर देखा चांद और खोला व्रत

जूही नई दुल्हन की तरह सज-संवर कर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचीं. वहां उनके पति अविनाश चंद्र पहले से ही मौजूद थे. महिला ने सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही चांद को देखने के बाद अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना व्रत खोला. इस दौरान महेश कुमार अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभाते दिखें. उन्‍होंने हाथ में वॉकी-टॉकी ले रखा था. वह इधर से उधर टहल रहे थे और पूरे स्‍टेशन पर नजर रखे हुए थे. इस बच पत्‍नी जूही पूजा की तैयारी कर रही थी.

जिसने देखा वो ठहर गया...

छलनी से लेकर दिया तक जूही पूजा का सब लेकर कानपुर रेलवे स्‍टेशन पहुंची थीं. चांद निकलते ही उन्‍होंने दिया जलाया और छलनी में चंद्रमा को निहारा और फिर सामने खड़े पति को देखा. ये दृश्‍य जिसने भी देखा, वह कुछ देर के लिए वहीं ठहर गया. कानपुर रेलवे स्टेशन इस मोहब्बत के पल का गवाह हर कोई बनना चाह रहा था. इस दौरान स्‍टेशन से कई ट्रेनें गुजर रही थीं. बहुत से यात्रियों ने इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया.

न छुट्टी मिली, न शिकवा हुआ...

स्टेशन पर करवा चौथ मनाने का यह वीडियो कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग महिला के इस कदम की सराहना कर रहे हैं और इसे पति-पत्नी के बीच गहरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक बता रहे हैं. आमतौर पर पति-पत्‍नी को एक दूसरे से शिकायत रहती है कि वे काम की वजह से उन्‍हें समय नहीं देते हैं. ऑफिस से जल्‍दी घर नहीं आते हैं. त्‍योहारों पर छुट्टी नहीं लेते हैं. रेलवे-बस कर्मचारी, डॉक्‍टर, होटल में काम करने वालों के सामने सबसे ज्‍यादा समस्‍या आती है. कई बार ये शिकायतें तनाव का कारण भी बन जाते हैं. ऐसे में ये देखकर बहुत अच्‍छा लगा कि हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं, जो एक-दूसरे की जिम्‍मेदारी बखूबी समझते हैं. वे समझते हैं कि काम भी बेहद जरूरी है.