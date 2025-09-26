आई लव मोहम्मद विवाद: बरेली में जमकर बवाल, जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी और लाठीचार्ज, जानें क्या कुछ हुआ

Bareilly Violence Row: उत्तर प्रदेश के बरेली में आज जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की. दरअसल, बरेली में नमाज के बाद सड़कों पर निकली भीड़ ने भड़काऊ नारेबाजी की. इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. मौलाना तौकरी रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील की थी.

हालांकि, इस अपील के बाद खुद मौलान तौकीर रजा तो सामने नहीं आए लेकिन उनकी अपील पर एकत्र भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की. पर भीड़ काफी उग्र हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया. मौके पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Bareilly, Uttar Pradesh: After Friday prayers, people protested carrying “I Love Muhammad” banners, chanting slogans such as “Allahu Akbar.” When police tried to calm the protesters and the situation got out of control, they resorted to a baton charge to restore order pic.twitter.com/QEO85o5j5P — IANS (@ians_india) September 26, 2025

लोगों को खदेड़ती नजर आई पुलिस

बरेली में जुमे की नमाज के बाद मचे बवाल के जो वीडियो सामने आए, उसमें पुलिस लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटते नजर आ रही है. भड़काऊ बयानबाजी को लेकर यहां माहौल बिगड़ा, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी.

पुलिस ने कहा- अरे पीटो नहीं, मर जाएंगे यार...

पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुलिस के जवान यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरे पीटो नहीं, मर जाएंगे यार... इस वीडियो में कई सारे लोग इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. दूर-दूर तक जूते-चप्पल बिखड़े नजर आ रहे हैं.

मौलाना तौकीर रजा के ऐलान से भड़का बवाल

इस विवाद के केंद्र में एक मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है. बताया गया कि मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी. जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई. जिसके बाद माहौल बिगड़ना शुरू हुआ.

मालूम हो कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के अध्यक्ष है. इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है. अब आज फिर इस मौलाना के एक बयान से बरेली सुलग उठा है.

बरेली में लाठीचार्ज के बाद की तस्वीरें देखिए

सड़कों पर दूर-दूर तक जूते-चप्पल बिखड़े पड़े थे.

बरेली में हालात को कंट्रोल में लाने की कोशिश में जुटे पुलिस के जवान.

कानपुर से शुरू हुआ था मामला

आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत कानपुर से हुई थी. जो बीती रात बरेली तक भी पहुंची. रात में शहदाना दरगाह के उर्स के दौरान लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जुलूस निकाला तो दूसरी और दरगाह की ओर से युवाओं से यह अपील की गई है कि वह पोस्टर को गाड़ियों पर लगाकर ना घूमें घरों पर पोस्टर ना चिपकाए और पोस्टर लेकर जुलूस में शामिल न हो क्योंकि यदि पोस्टर फटेंगे तो जमीन पर गिरेंगे और लोगों के पैरो तले आएंगे इससे इस्लाम की तोहीन होगी.



IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का धरना स्थगित

इस मामले में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने धरना देने का ऐलान किया था. हालांकि प्रशासन ने इस्लामिया इंटर कॉलेज में धरने की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद जिले में धारा 163 लागू की गई थी. लेकिन इसके बाद भी बरेली का माहौल बिगड़ ही गया.

यह भी पढ़ें - अगर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर फटेंगे तो... मौलाना ने मुसलमानों से क्या बात कह दी