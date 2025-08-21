खौफनाक VIDEO: बाइक रोककर सीधे गर्दन में गोली मार दी, वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े हत्या

- वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या की गई
- वाराणसी में नकाबपोश हमलावरों ने सीधे गर्दन में गोली मारी
- हमले का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया
वाराणसी में गुरुवार को दिनदहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना का दिल दहलाने वाला सीसीटीवी सामने आया है.सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम जैसे ही घर के पास रुकते हैं, तभी बगल से बाइक सवार हमलावर आते हैं और गाड़ी रोककर सीधे फायर झोंक देते हैं. शॉर्प शूटर की तरह हमलावरों ने पिस्टल से ऐसे गोली चलाई, जो सीधे महेंद्र गौतम की गर्दन में जाकर लगी. दूसरी गोली भी चलाई, लेकिन वो निशाना चूक गया. लेकिन गर्दन में लगी गोली ही गौतम के लिए काल बन गई. वो तुरंत ही बाइक से गिर गए. सीसीटीवी में दिख रहा है कि बगल में एक महिला हाथ में कुछ सामान लेकर जा रही थी, उसके सामने ही ये पूरा वाकया हुआ. महिला ने तुरंत ही चिल्लाकर लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक बदमाश रफूचक्कर हो चुके थे.
वाराणसी में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, देखिए CCTV वीडियो #Varansi | #CCTVVideo pic.twitter.com/wExk4vtQ24— NDTV India (@ndtvindia) August 21, 2025
जानकारी के मुताबिक वह बाइक से जा रहे थे, तभी तीन बदमाशों ने ओवरटेक कर कनपटी पर सटाकर गोली मार दी. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है. बदमाशों ने दो राउंड फायरिंग की. एक गोली सीधे डीलर की गर्दन में लगी और दूसरी गोली बाइक पर. कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम गोली लगते ही बाइक से गिर पड़े. तीनों बदमाशों ने मुंह बांध रखा था. वारदात के बाद बदमाश रिंग रोड की तरफ भाग गए. बदमाशों के जाने के बाद आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. घायल महेंद्र को मलदहिया स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.फिलहाल मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक ने सारे सबूत जुटाए है और सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने की पुलिस लगातार कोशिश में है.
प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र गौतम गौतम बुद्ध सिटी के रहने वाले वाले थे. उनका बनारस में रियल एस्टेट का बड़ा बिजनेस है. गौतम के पिताजी श्यामनाथ आरटीओ में बड़े अफसर रहे हैं. उनका घर के पास अरिहंत नगर में एक ऑफिस है, जहां के लिए वो सुबह घर से निकले थे. लेकिन ऑफिस से महज 100 मीटर पहले तीन नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें ओवरटेक किया और फिर हेलमेट पहने एक बदमाश ने फायर कर दिया. गमछा बांधे हमलावर की गोली सीधे उनकी गर्दन में लगी और वो बच न सके.
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. मर्डर की जानकारी मिलने पर आला अफसर घटनास्थल पर पहुंचे थे. इलाके की घेराबंदी कर शूटरों की तलाश तेज की गई है. हालांकि हमलावर अभी तक पकड़ में नहीं आए.
