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VIDEO: वाराणसी में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास भीषण आग! फायर ब्रिगेड काबू करने में जुटी

वाराणसी के करखियांव इलाके में सीएनजी पेट्रोल पंप के पास भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. प्लास्टिक पाइप के गोदाम में लगी इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई टीमें जुटी हैं. शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है.

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वाराणसी के करखियांव इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सीएनजी पेट्रोल पंप के पास अचानक भीषण आग भड़क उठी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इलाके में दहशत फैल गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं, जबकि पुलिस लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की लगातार अपील कर रही है.

सीएनजी पंप के पास लगी भीषण आग

यह घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियांव एग्रो पार्क की है, जहां सीएनजी गैस पंप के पास अचानक आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घबरा गए और मौके पर भीड़ जुटने लगी. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, आग लगने का कारण शुरुआती तौर पर स्पष्ट नहीं था.

प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भड़की आग

स्थानीय निवासी अश्वनी सिंह ने कहा कि सीएनजी पंप के बगल में स्थित एक प्लास्टिक पाइप के गोदाम में आग लगी. बताया जा रहा है कि गोदाम में करीब 50 से 60 ट्रक प्लास्टिक पाइप का स्टॉक रखा हुआ था. इस वजह से आग तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में हालात गंभीर हो गए.

शॉर्ट सर्किट की आशंका

प्रारंभिक जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही सही कारण सामने आ पाएगा.

फायर ब्रिगेड और पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. फायरकर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं ताकि आग को आसपास फैलने से रोका जा सके. वहीं, पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है और हालात को नियंत्रण में रखने में जुटी हुई है.

भीड़ को हटाने में जुटी पुलिस

मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई. पुलिस ने लोगों को बार-बार समझाकर सुरक्षित दूरी पर हटाया और इलाके को खाली कराया, ताकि राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न आए.

बिजली आपूर्ति काटी गई

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आसपास की बिजली आपूर्ति को तुरंत बंद करवा दिया. यह कदम आग को और फैलने से रोकने के लिए उठाया गया. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा. वहीं, स्थानीय लोग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और किसी बड़े हादसे से बचने की दुआ कर रहे हैं. 

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Piyush Acharya
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