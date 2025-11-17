गैस खत्म! एयरपोर्ट टु ऑफिस, जानिए CNG ने मुंबईवालों को कैसे तड़पाया

Mumbai CNG Crisis: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सोमवार को एक प्रमुख गैस पाइपलाइन टूटने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सीएनजी पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी. सड़के आम दिनों की तुलना में ज्यादा खाली नजर आए, क्योंकि गाड़ियों को सरपट दौड़ाने वाली गैस की किलल्त हो गई. लोगों को आने-जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा. सीएनजी की किल्लत ऐसी हुई कि दफ्तर जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई. दरअसल मुंबई में सोमवार को एक प्रमुख गैस पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण आपूर्ति बाधित होने से हजारों ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और अन्य CNG चालित वाहनों पर असर पड़ा और CNG पंपों पर गैस भरवाने के लिए लंबी कतारें लग गईं.

ओला, उबर सहित अन्य टैक्सी सर्विस की गाड़ियां ठप

एक स्थानीय पेट्रोल विक्रेता संगठन के प्रतिनिधि ने बताया कि कम गैस प्रेशर के कारण मुंबई के कई सीएनजी पंप सुबह से ही बंद हैं. शहर में ‘ओला' और ‘उबर' जैसी ऐप आधारित टैक्सी सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा संचालित वाहनों सहित बड़ी संख्या में ऑटोरिक्शा एवं टैक्सी तथा सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों की कुछ बसें महानगर गैस लिमिटेड (MGL) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी पर निर्भर हैं.

VIDEO | Maharashtra: Thane faces CNG shortage as pipeline burst near Chembur, disrupts gas supply in several cities including Mumbai and Navi Mumbai.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/20ezyo98iW — Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025

वडाला स्थित गैस आपूर्ति स्टेशन पर आई दिक्कत

रविवार रात जारी एक बयान में MGL ने कहा कि राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक (आरसीएफ) परिसर के अंदर गेल की मुख्य गैस आपूर्ति पाइपलाइन को किसी तीसरे पक्ष द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के कारण यह व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे वडाला स्थित सिटी गेट स्टेशन (CGS) तक प्रवाह प्रभावित हुआ जो मुंबई में गैस आपूर्ति का एक प्रमुख प्रवेश बिंदु है.

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई के कई सीएनजी पंप हुए बंद

आपूर्ति प्रभावित होने से पूरे नेटवर्क में दबाव कम हो गया है. मुंबई, पड़ोसी ठाणे और नवी मुंबई के कई सीएनजी स्टेशन सीमित क्षमता पर कार्य कर रहे हैं या अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं. इसके परिणामस्वरूप ईंधन भरने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं और प्रतीक्षा समय बढ़ गया है.

CNG पंप के पास सड़क पर लगी ऑटो की लंबी कतार.

मुंबई में 130-140 सीएनजी पंप, कई सुबह से बंद

इस कमी से दिन के दौरान परिवहन के लिए वाहन उपलब्धता प्रभावित होने की संभावना है. पेट्रोल विक्रेता संघ (मुंबई) के अध्यक्ष चेतन मोदी ने बताया कि मुंबई में 130 से 140 CNG पंप हैं, जिनमें MGL के अपने पंप भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कम गैस आपूर्ति दबाव के कारण मुंबई के कई CNG पंप सुबह से ही बंद हैं.

दिक्कत दूर करने की कोशिश जारी

चेतन मोदी ने कहा कि उन्होंने कुछ समय पहले MGL के अधिकारियों से बात की थी, जिन्होंने बताया था कि CNG की आपूर्ति सामान्य तरीके से बहाल करने का काम युद्धस्तर पर जारी है और आरसीएफ में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को पूरी तरह से बहाल करने में पूरा दिन लग सकता है. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने सुबह से ही अपना पंप बंद रखा है क्योंकि गैस आपूर्ति नहीं हो पा रही.''

स्कूल बस के संचालन में भी आई दिक्कत

स्कूल बस संचालकों के एक संगठन के नेता अनिल गर्ग ने भी कहा कि सीएनजी की कमी के कारण उनका संचालन प्रभावित हुआ है. गर्ग ने कहा, ‘‘मुंबई महानगर क्षेत्र में कई स्कूल बसों को सीएनजी मिलने में समस्या आ रही है.'' एमजीएल ने कहा कि उसने घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवासीय उपभोक्ताओं की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है.

माना जा रहा है कि पाइपलाइन में आई दिक्कत यदि सोमवार रात तक ठीक नहीं हो सकी तो मंगलवार को परेशानी और भी बढ़ सकती है.

MGL ने जताया खेद, पाइपलाइन ठीक होने का डेडलाइन नहीं बताया

उसने प्रभावित क्षेत्रों के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे बहाली तक वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करें. एमजीएल ने इस असुविधा पर खेद व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘पाइपलाइन को हुए नुकसान के दुरुस्त होने और सीजीएस वडाला में आपूर्ति बहाल होने के बाद एमजीएल के नेटवर्क में गैस आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.'' कंपनी ने आपूर्ति पूरी तरह से बहाल होने की कोई समय-सीमा नहीं बताई है.