मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, अब अयोध्या और लखनऊ भी दूर नहीं

भारतीय रेलवे की ये वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से अयोध्या धाम, लखनऊ जंक्शन, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी.

मेरठ से वाराणसी तक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत, अब अयोध्या और लखनऊ भी दूर नहीं
मेरठ:

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी के बीच का रेल सफर और अधिक आसान और आरामदायक हो गया है. आज से मेरठ और काशी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रेन नंबर 22490 वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार सुबह 6:35 बजे मेरठ से रवाना हुई, जबकि ट्रेन नंबर 22489 वाराणसी से सुबह 9:10 बजे मेरठ के लिए चली. यह ट्रेन पहले मेरठ से लखनऊ तक चलती थी, जिसे अब वाराणसी तक बढ़ा दिया गया है.

काशी-मेरठ वंदेभारत का रूट 
ट्रेन वाराणसी जंक्शन से चलकर अयोध्या धाम जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी. मेरठ और वाराणसी के बीच 782.22 किलोमीटर की दूरी है. ट्रेन 6:35 पर सुबह मिरर से चलेगी और शाम को 6:25 बजे वाराणसी पहुंचेगी. वाराणसी से सुबह 9:10 बजे चलेगी और रात को 9:05 पर मेरठ पहुंचेगी

अयोध्या, लखनऊ जाने में लगेगा कम समय

भारतीय रेलवे की ये वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से अयोध्या धाम, लखनऊ जंक्शन, आलमनगर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी पहुंचेगी. कुल 782.22 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन करीब 12 घंटे में तय करेगी. पहले यात्रियों को मेरठ पहुंचने के लिए लखनऊ या दिल्ली होकर सफर करना पड़ता था, जिससे समय और ट्रेन बदलने की परेशानी होती थी. अब न सिर्फ मुसाफिर कम समय में ज्यादा दूरी का सफर कर सकेंगे बल्कि उनका ये सफर पहले से अधिक आरामदायक होगा.

क्यों खास है भारत की वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि अधिकतम 160–180 किमी/घंटा की रफ्तार से पटरियों पर फर्राटा भर सकती है. इसका उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव देना है. यह ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनी है. वंदे भारत ट्रेनें कई रूट्स पर चलाई जा रही हैं. साथ ही वंदे भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्टेशन से जोड़ा जा रहा है. वंदेभारत न सिर्फ लोगों का सफर सुहाना बना रही है बल्कि लोगों के समय की भी बचत हो रही है.

वाराणसी से मेरठ के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने एनडीटीवी से कहा, वंदे भारत की शुरुआत होने से अब मेरठ से वाराणसी के बीच कनेक्टिविटी सीधे तौर पर जुड़ गई. इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ होगा. अयोध्या और काशी दोनों धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थल है. ऐसे में यात्रियों को अब अयोध्या और काशी पहुंचना आसान हो जाएगा. वंदे भारत चलने से यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक होने के साथ ही रोमांचक होगी. इसमें समय की भी बचत होगी.

