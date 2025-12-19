विज्ञापन
एक हत्या से जल उठा बांग्लादेश! पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश, बाल पकड़कर बुरी तरह मारा- दहलाने वाला वीडियो

Bangladesh Violence: बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है, वहां के बड़े अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी गई है.

  • बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद कई शहरों में हिंसा फैल गई है
  • ढाका में प्रमुख अखबार प्रोथोम अलो और डेली स्टार के कार्यालयों में भीड़ ने आग लगा दी और तोड़फोड़ की
  • डेली स्टार के कार्यालय पर हमला करीब आधी रात हुआ, जिसमें 25 पत्रकारों को आग से बाहर निकाला गया
बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस रहा है. बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद कई शहरों में हिंसा भड़क गई है, वहां के बड़े अखबारों के ऑफिस में आग लगा दी गई है, पत्रकारों पर हमला किया गया है. बांग्लादेश भर में हो रही हिंसा से राष्ट्रीय चुनावों से पहले और अशांति की आशंका बढ़ गई है. इंकलाब मंच मंच के प्रवक्ता और आम चुनावों में उम्मीदवार बनने को तैयार हादी को पिछले शुक्रवार को ढाका में अपना चुनाव अभियान शुरू करते समय नकाबपोश हमलावरों ने सिर में गोली मार दी थी. बढ़िया इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था, जहां लाइफ सपोर्ट पर छह दिन बिताने के बाद उनकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ को देश के सबसे बड़े अखबार, प्रोथोम अलो और साथ ही डेली स्टार के ऑफिस में तोड़फोड़ करते और उसे आग के हवाले करते हुए देखा गया. बीडी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका के कवरान बाजार में डेली स्टार के कार्यालय पर भीड़ के हमले के चार घंटे से अधिक समय बाद वहां कम से कम 25 पत्रकारों को आग में दहकते ऑफिस से बाहर निकालकर बचाया गया. गुस्साई भीड़ आधी रात करीब 12 बजे यहां हमला करने पहुंच गई थी.

बांग्लादेश में निशाने पर पत्रकार

रिपोर्ट के अनुसार पहला हमला बांग्ला भाषा के अखबार प्रोथोम अलो पर हुआ, जहां भीड़ नारे लगाती हुई गई थी. बीडी न्यूज के अनुसार, भीड़ ने आधी रात करीब 12 बजे ऑफिस में आग लगाने से पहले तोड़फोड़ की. द डेली स्टार के 25 पत्रकारों का बचाव शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे हुआ. हमलावरों ने रात करीब 12:30 बजे अखबार के ऑफिस में आग लगाने से पहले पहले उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर तोड़फोड़ की. बीडी न्यूज के अनुसार, आग ने तेजी से दो मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हवा में धुएं का गुबार फैल गया.

मौके से आए वीडियो में हिंसक भीड़ वरिष्ठ बांग्लादेशी पत्रकार नुरुल कबीर को बालों से पकड़कर मारती दिख रही है. डेली स्टार के रिपोर्टरों ने बीडी न्यूज को बताया कि फायर डिपार्टेमेंट कुछ समय तक इमारत तक नहीं पहुंच सका क्योंकि भीड़ ने उनका रास्ता रोक दिया था.

बंदरगाह शहर चटगांव सहित बांग्लादेश के कई अन्य शहरों में भी हिंसा की सूचना मिली है.

