Paush Amavasya 2025: आज है साल की आखिरी अमावस्या, जानें स्नान-दान के उपाय से लेकर सभी जरूरी नियम

Paush Amavasya 2025 Rules And Remedies: हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन और प्रत्येक ​तिथि किसी न किसी देवी-देवता की पूजा के लिए समर्पित रहती है. यदि बात करें अमावस्या तिथि की तो इसे पितरों के लिए समर्पित माना गया है. मत्स्य पुराण के अनुसार इस तिथि का नाम पितृगणों में 'अमावसु' पितर के नाम पर पड़ा है. यह तिथि श्राद्ध-तर्पण के लिए उत्तम मानी गई है. आज साल की आखिरी अमावस्या यानि पौष अमावस्या का पावन पर्व है. इस तिथि को स्नान-दान से लेकर मंत्र साधना आदि के लिए अत्यंत ही फलदायी माना गया है. आइए पौष मास की अमावस्या से जुड़े नियम और उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पौष अमावस्या पर क्या करें

हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी मास की अमावस्या तिथि पर स्नान और दान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है. ऐसे में आज साल की आखिरी अमावस्या पर यदि संभव हो तो किसी जल ​तीर्थ पर स्नान करें. यदि जल तीर्थ पर न जा सकें तो अपने घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें.

हिंदू मान्यता के अनुसार पौष मास की अमावस्या पर स्नान के साथ दान करने का भी महत्व है. मान्यता है कि अमावस्या पर काले तिल का दान करने पर पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. ऐसे में आज पितृदोष को दूर करने और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान अवश्य करें.

अमावस्या पर काले तिल के साथ काले वस्त्र, काला छाता, काला कंबल, गुड़ आदि का दान करने से भी इस तिथि का पुण्यफल प्राप्त होता है, लेकिन ध्यान रहे कि दान देते समय आपके भीतर अहंकार न आने पाए और न ही आप अपने द्वारा किये गये दान का महिमामंडन करें.

अमावस्या तिथि को मंत्र साधना के लिए भी फलदायी माना जाता है. आज आप शिव, शनि और शक्ति की मंत्र साधना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

अमावस्या के दिन तमाम तरह के दान की तरह दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है. ऐसे में आज शाम के समय पीपल के नीचे और अपने घर की दक्षिण दिशा में यम देवता के लिए विशेष रूप से सरसों के तेल का दीया जलाएं.

अमावस्या पर क्या न करें

अमावस्या के दिन व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए.

अमावस्या के दिन पुराने और गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए.

अमावस्या के दिन किसी के साथ वाद-विवाद करने से बचें.

अमावस्या तिथि पर किसी निर्धन, कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति का भूलकर भी अपमान न करें.

अमावस्या तिथि पर दिन में भूलकर भी न सोएं.

अमावस्या तिथि पर किसी को धन उधार देने से बचें.

अमावस्या के दिन तामसिक चीजों का सेवन न करें.

अमावस्या के दिन किसी निर्जन या अंधेरे वाले स्थान पर न जाएं.

अमावस्या पर बाल और नाखून न काटें.

