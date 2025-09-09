नेपाल में फंसे नागरिकों के लिए यूपी पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नेपाल में असामान्य और संवेदनशील परिस्थियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती जनपदों में पुलिस को चौबीस घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है.

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा गश्त और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के अधीन कानून व्यवस्था शाखा में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यहां पर तीन हेल्पलाइन नंबर तथा एक व्हाट्सएप नंबर 24×7 संचालित रहेंगे, जिनके माध्यम से नागरिक सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे.

1- 0522-2390257

2- 0522-2724010

3- 9454401674 (व्हॉट्सएप)

इसके अतिरिक्त, पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट की सतत निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यवाही की जाए. उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को हरसंभव मदद प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.