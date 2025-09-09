विज्ञापन
विशेष लिंक

नेपाल में फंसे नागरिकों के लिए यूपी पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के अधीन कानून व्यवस्था शाखा में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
नेपाल में फंसे नागरिकों के लिए यूपी पुलिस ने बनाया कंट्रोल रूम, सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • UP के CM आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल से सटे सीमावर्ती जनपदों में पुलिस को चौबीस घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है
  • सीमावर्ती जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है
  • नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

नेपाल में असामान्य और संवेदनशील परिस्थियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती जनपदों में पुलिस को चौबीस घंटे हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है. 

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा गश्त और निगरानी को सुदृढ़ किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था के अधीन कानून व्यवस्था शाखा में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. यहां पर तीन हेल्पलाइन नंबर तथा एक व्हाट्सएप नंबर 24×7 संचालित रहेंगे, जिनके माध्यम से नागरिक सीधे मदद प्राप्त कर सकेंगे.

1- 0522-2390257
2- 0522-2724010
3- 9454401674 (व्हॉट्सएप)

इसके अतिरिक्त, पुलिस मुख्यालय की सोशल मीडिया इकाई को निर्देशित किया गया है कि नेपाल से संबंधित किसी भी संवेदनशील सूचना अथवा पोस्ट की सतत निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्यवाही की जाए. उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को हरसंभव मदद प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Nepal Border, High Alert, Yogi Adityanath, Rajiv Krishna, Additional Police Force
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com