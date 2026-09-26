उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस की दमदार मौजूदगी, अत्याधुनिक हथियार और नई तकनीकें खींच रहीं लोगों का ध्यान

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टॉल लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इस स्टॉल पर पुलिस के आधुनिक स्वरूप, तकनीकी क्षमताओं और सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है. बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर यह जानने में रुचि दिखा रहे हैं कि प्रदेश की पुलिस और विशेष बल किस तरह काम करते हैं.

एसटीएफ के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी

स्टॉल में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया गया है. यहां आने वाले लोगों को बताया जा रहा है कि प्रदेश के सुरक्षा बल किस तरह आधुनिक संसाधनों से लैस हैं. प्रदर्शनी में ऐसे हथियार भी रखे गए हैं जिनकी मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर तक बताई जा रही है. इन हथियारों और उपकरणों के माध्यम से पुलिस की कार्रवाई और अपराध नियंत्रण की क्षमता को दिखाया गया है.

माफिया के खिलाफ कार्रवाई की झलक

स्टॉल पर उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियानों की भी जानकारी दी जा रही है. प्रदर्शनी में बताया गया है कि किस प्रकार पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया. अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में निवेश बढ़ने के पीछे बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है.

साइबर अपराध से बचाव की जानकारी

तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए स्टॉल पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. आगंतुकों को बताया जा रहा है कि ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ओटीपी धोखाधड़ी और डिजिटल फ्रॉड से किस तरह बचा जा सकता है. पुलिस कर्मी लोगों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी नियमों की जानकारी देकर डिजिटल सतर्कता का संदेश दे रहे हैं.

डायल 112 की नई तकनीक ने बढ़ाई मदद की रफ्तार

प्रदर्शनी में डायल 112 सेवा की आधुनिक तकनीकों को भी प्रदर्शित किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि अब यदि कोई व्यक्ति आपात स्थिति में कॉल करता है और अपनी लोकेशन स्पष्ट नहीं बता पाता, तब भी तकनीक की मदद से उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है. इस व्यवस्था से पुलिस को कम समय में पीड़ित तक पहुंचने में मदद मिलती है और आपातकालीन सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगा यह स्टॉल केवल पुलिस की ताकत ही नहीं दिखा रहा, बल्कि यह भी बता रहा है कि बदलते समय के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीक, सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में तेजी से आधुनिक होती जा रही है.

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