Nepal PM Balen Shah India Visit LIVE Updates: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत के दो दिन के दौरे पर हैं. उन्होंने रविवार शाम को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं. एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने नेपाल-भारत संबंधों के अहम पहलुओं पर चर्चा की, जिनमें कनेक्टिविटी, व्यापार, पारगमन, वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं.

नई दिल्ली में बालेन शाह ने एस. जयशंकर से मुलाकात की.

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बालेन शाह से मुलाकात के बाद, जयशंकर ने भारत और नेपाल के संबंधों को एक 'खास दोस्ती' बताया और नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बातचीत को लेकर उम्मीद जताई.

आज यानी सोमवार को बालेन शाह पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.

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