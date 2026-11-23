Nepal PM Balen Shah India Visit LIVE Updates: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह भारत के दो दिन के दौरे पर हैं. उन्होंने रविवार शाम को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं. एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने नेपाल-भारत संबंधों के अहम पहलुओं पर चर्चा की, जिनमें कनेक्टिविटी, व्यापार, पारगमन, वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं.
बालेन शाह से मुलाकात के बाद, जयशंकर ने भारत और नेपाल के संबंधों को एक 'खास दोस्ती' बताया और नेपाल के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली बातचीत को लेकर उम्मीद जताई.
आज यानी सोमवार को बालेन शाह पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे.
बालेन शाह के भारत दौरे से जुड़े बड़े अपडेट्स के लिए इस LIVE पेज पर बने रहें.
India Nepal Talks LIVE: बालेन शाह और एस. जयशंकर की मुलाकात के बाद नेपाल PMO ने जारी किया बयान
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात की. नई दिल्ली के होटल ताज महल में हुई इस मुलाकात के दौरान, उन्होंने नेपाल-भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. इसमें मुख्य रूप से कनेक्टिविटी, व्यापार, पारगमन (ट्रांजिट) और वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल था. उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी बातचीत की.
मार्च 2026 में पदभार संभालने के बाद बालेन शाह की यह पहली भारत यात्रा है. नई दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने उनका स्वागत किया.
Balen Shah India Visit LIVE: नेपाल के पीएम से मुलाकात के बाद क्या बोले एस. जयशंकर?
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बालेन शाह से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "आज शाम नई दिल्ली की यात्रा पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई. भारत, नेपाल के साथ अपनी इस खास दोस्ती को बहुत अहमियत देता है. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत को लेकर उत्सुक हू."
Privileged to call on PM @ShahBalen of Nepal on his visit to New Delhi this evening. India cherishes the special friendship with Nepal. Look forward to his engagements with PM @narendramodi tomorrow. 🇮🇳 🇳🇵 https://t.co/vt1uvzgxbu— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 22, 2026