ताजमहल पर चढ़ाई गई 1720 मीटर लंबी चादर

आगरा के ताजमहल का नजारा शनिवार को आम दिनों की तुलना में बिलकुल ही अलग दिखा. आज के दिन यहां बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों में सैंकड़ों मीटर लंबी चादर लिए दिखाई दिए. ये चादर उर्स के मौके पर यहां चढ़ाने के लिए लाई गई थी. जिसे बाद में ताजमहल के अंदर शाहजहां की कब्र पर लगभग 1720 मीटर लंबी चादर चढ़ाई गई है. इस खास मौके पर लोगों ने चादर को हाथों हाथ बाहर से लेकर ताजमहल के अंदर तक पहुंचाया है. इसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उर्स में आज हजारों लोग शामिल हुए.

तीन दिवसीय उर्स के मौके पर लोग काफी उत्साह में दिखे. शाहजहां की कब्र पर जो चादर चढ़ाई गई उसे हिंदुस्तानी सतरंगी चादर कहा जाता है, जिसमें हर धर्म का कपड़ा शामिल होता है.

आपको बता दें कि दुनिया के उन चंद इमारतों में से एक है जिसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है. ताजमहल को मुंगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था. यही वजह है कि इसे आज तक मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है.

ताजमहल पर भगवा चादर चढ़ाने निकले हिंदूवादी

उर्स के मौके पर 21 मीटर लंबी भगवा चादर थामे हिंदूवादी ताजमहल जा रहे थे. हालांकि, हिंदूवादियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोका लिया है. ताजमहल का तीन दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन चल है, आज ताजमहल में चादरपोशी की जाएगी. ताजमहल पर चादरपोशी के विरोध में हिंदूवादी संगठन का ऐलान किया है. हिंदू संगठन इसके विरोध में 21 मीटर का भगवा ध्वज ताजमहल पर फहराने की तैयारी में हैं.भगवा ध्वज फहराने का ऐलान करने वाली मीरा राठौर घर पर पुलिस फोर्स ने रास्ते में ही रोका.अखिल भारत हिन्दू महासभा लगातार ताजमहल उर्स का विरोध कर रहा है. (इनपुट लक्ष्मीकांत)