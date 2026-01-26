ताजमहल के अंदर फहराया गया तिरंगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ताजमहल परिसर के अंदर तिरंगा फहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में कुछ लोगों को ताजमहल के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराते और राष्ट्रगान गाते हुए देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़े लोगों ने ताजमहल के अंदर तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान भी गाया, जिसका वीडियो लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कार्यकर्ताओं ने तिरंगा हाथ में लेकर ताजमहल परिसर के भीतर राष्ट्रगान गाया. घटना की जिम्मेदारी नंदू कुमार और नितेश भारद्वाज ने ली है.

तिरंगा फहराने वालों ने क्या कहा

दोनों ने खुद को अखिल भारत हिंदू महासभा से जुड़ा बताते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस मनाया.