UP टूरिज्म का बड़ा तोहफा: दीपों के उत्सव के लिए लखनऊ से अयोध्या तक 'वन-डे' स्पेशल पैकेज लॉन्च

अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव 2025 में 26 लाख दीयों की जगमगाहट देखने के लिए इस बार यात्रा करना और भी आसान हो गया है. उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (UPSTDC) ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी मांग पर लखनऊ से अयोध्या के लिए एक दिवसीय विशेष गाइडेड टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह विशेष यात्रा 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के दीपोत्सव के भव्य नज़ारे के साक्षी बन सकें.

सप्ताहांत टूर को मिली शानदार प्रतिक्रिया

विश्व पर्यटन दिवस पर नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए शुरू किए गए UPSTDC के सप्ताहांत गाइडेड टूर को यात्रियों ने ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी है. औसतन हर सप्ताहांत 22 से 25 यात्री अयोध्या की आध्यात्मिक आभा में डूबने के लिए इन टूर को चुन रहे हैं. दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समुदाय ने अयोध्या टूर में विशेष उत्साह दिखाया, जिससे कई सप्ताहांत के स्लॉट पूरी तरह भर गए.

इस उत्साहजनक प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर, UPSTDC ने अब दीपोत्सव-एक्सक्लूसिव पैकेज तैयार किया है. यह एक दिन की यात्रा होगी, जिसमें लखनऊ से अयोध्या जाने और वापस आने तक का परिवहन, भोजन, जलपान और पेशेवर गाइड शामिल होंगे, जो यात्रियों को दीपोत्सव समारोह का 'फ्रंट-रो' अनुभव सुनिश्चित करेंगे.

दीपोत्सव के दिव्य नज़ारे

यात्री सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर 26 लाख दीयों के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग नज़ारे, एक मनमोहक हवाई ड्रोन शो, महा आरती, लेज़र प्रोजेक्शन और शानदार पर्यावरण-अनुकूल आतिशबाजी का अनुभव करेंगे. पूरी यात्रा के दौरान, स्थानीय गाइड भगवान राम की कहानियां और किंवदंतियां सुनाएंगे, जिससे यात्रा रामायण की एक जीवंत कथा बन जाएगी.

“दीपोत्सव केवल एक उत्सव नहीं, एक भावना है”

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने इस अवसर पर कहा, “दीपोत्सव केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक भावना है जो लोगों को आस्था और प्रकाश के माध्यम से एकजुट करती है. यह विशेष पैकेज हर किसी को अयोध्या की दिव्यता का अनुभव एक सुविधाजनक और सार्थक तरीके से करने की अनुमति देता है.”

पर्यटन विभाग की विशेष सचिव, ईशा प्रिया ने कहा, "हमारे पिछले गाइडेड टूर को यात्रियों, विशेष रूप से परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बहुत पसंद किया गया था. दीपोत्सव पैकेज के साथ, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक आगंतुक अयोध्या के आध्यात्मिक आकर्षण का अनुभव आराम, सुरक्षा और खुशी के साथ करे."

UPSTDC ने नैमिषारण्य यात्रियों के लिए सीधे रेलवे स्टेशन से पिक-अप की सुविधा भी शुरू की है, जबकि अयोध्या टूर पहले की तरह होटल गोमती से शुरू होंगे.

इस नई पहल के साथ, यूपी टूरिज्म तीर्थ यात्राओं को यादगार और भावपूर्ण यात्राओं में बदलने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है, जहां भक्ति की मुलाकात खोज से होती है और हर यात्री आस्था और प्रकाश की यादें लेकर घर लौटता है.