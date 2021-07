UP: पंचायत चुनाव में हिंसा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठीं प्रियंका गांधी वाड्रा

यूपी के पंचायत चुनाव में हिंसा और धांधली के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठीं

UP: उत्‍तर प्रदेश (UP) की योगी आदित्‍यनाथ सरकार में बदहाल कानून व्‍यवस्‍था के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) धरने पर बैठ गई हैं. कांग्रेस की UP मामलों की प्रभारी प्रिययंका जीपीओ पर धरने पर बैठी है पंचायत चुनाव में धांधली और प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर वे यह धरना दे रही हैं.गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा ध्‍यान इस समय यूपी में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों (UP Assembly Polls 2022) पर केंद्रित है और पार्टी संगठन में जान फूंकने के लिए वे लगातार बैठकें कर रही हैं.