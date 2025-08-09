विज्ञापन
कानपुर जेल प्रशासन को गच्‍चा देकर कैदी फरार, जेलर-डिप्‍टी जेलर सहित चार लोगों पर गिरी गाज, सस्‍पेंड

कानपुर जेल में शुक्रवार की रात को कैदियों की गिनती हो रही थी, जिसमें एक कैदी कम मिला. जेल से कैदी के भागने की जानकारी‍ मिलते ही हड़कंप मच गया. इस मामले में जेलर-डिप्‍टी जेलर सहित चार कर्मचारियों को सस्‍पेंड किया गया है.

कानपुर जेल प्रशासन को गच्‍चा देकर कैदी फरार, जेलर-डिप्‍टी जेलर सहित चार लोगों पर गिरी गाज, सस्‍पेंड
जेल से कैदी के भागने की जानकारी‍ मिलते ही जेल में हड़कंप मच गया. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
  • कानपुर की जेल से एक कैदी शुक्रवार देर रात फरार हो गया, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है.
  • फरार कैदी की पहचान अशीरुद्दीन पुत्र फजीरुद्दीन के रूप में हुई है, जिसे हत्या के आरोप में जेल भेजा गया था.
  • जेलर, डिप्टी जेलर समेत चार अधिकारियों को इस घटना में सस्पेंड कर दिया गया है और जेल डीजी को जांच सौंपी गई है.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की कानपुर जेल से शुक्रवार की देर रात को एक कैदी फरार हो गया. कई घंटे बीत जाने के बाद कैदी का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है. इस मामले में जेलर और डिप्‍टी जेलर सहित चार लोगों पर गाज गिरी है और उन्‍हें सस्‍पेंड कर दिया गया है. फरार कैदी को पकड़ने के लिए जेल और पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्‍हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और उनके हाथ अब तक खाली हैं. 

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की रात को जेल में कैदियों की गिनती हो रही थी, जिसमें एक कैदी कम मिला. जेल से कैदी के भागने की जानकारी‍ मिलते ही जेल में हड़कंप मच गया. 

जेल डीजी को सौंपी गई है मामले की जांच 

जेल विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग ने एनडीटीवी को बताया कि जेल से कैदी के भागने की घटना के मामले में जेलर और  डिप्टी जेलर सहित चार लोगों को सस्‍पेंड किया गया है. उन्होंने कहा कि जेल के डायरेक्टर जनरल को जांच के आदेश दिए गए हैं. इसके लिए 7 दिनों की डेडलाइन दी गई है. 

अशीरुद्दीन डेढ़ साल पहले आया था जेल में  

जेल से फरार कैदी की शिनाख्त जाजमऊ थाना क्षेत्र के ताड़बगिया मोहल्ले के अशीरुद्दीन पुत्र फजीरुद्दीन के रूप में हुई है.  हत्या के मामले में शामिल अशीरुद्दीन को 14 जनवरी 2024 को डेढ़ साल पहले जेल भेजा गया था.  

कैदी के फरार होने की सूचना के बाद रात को दो बजे तक जेल का कोना-कोना तलाशा गया. तीन घंटे की सघन छानबीन के बावजूद कैदी के बारे में नहीं लगने पर कोतवाली पुलिस को बुलाकर जेल के अंदर और बाहर नए सिरे से खोजबीन शुरू की गई.  

कैदी की तलाश में जगह-जगह पुलिस की तैनाती 

हाई सिक्योरिटी के बावजूद कानपुर जेल से कैदी के फरार होने के बाद जेल प्रशासन और शहर की पुलिस कैदी के तलाश में जुटे हैं. शहर के बस अड्डे, रेलवे स्‍टेशन और जाजमऊ स्थित आरोपी के घर में भी पुलिस की तैनाती की गई है. 

