सड़क दुर्घटना और समय पर अस्‍पताल नहीं पहुंचने के कारण हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है. इसके लिए वो लोग भी जिम्‍मेदार हैं, जो घायलों को देखने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. हालांकि कुछ लोग घायलों को देखकर पहले अस्‍पताल पहुंचाते हैं. सैफई से इटावा जाते समय कुछ ऐसा ही किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने, जब उन्‍होंने एक घायल दंपति और उनकी बच्‍ची को अस्‍पताल पहुंचाने में मदद की.

अखिलेश यादव शनिवार को सैफई से इटावा जा रहे थे. रास्‍ते में एक घायल दंपत्ति और उसकी बच्ची को रास्ते में पड़ा देखकर उन्‍होंने अपना काफिला रुकवाया. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी गाड़ी से उतरकर घायलों के पास पहुंचे और उनका हाल-चाल जाना.

डस्‍टर कार ने मारी मोपेड को टक्‍कर

दरअसल, सैफई से इटावा जाने वाले मार्ग पर एक डस्टर कार सवार युवक ने मोपेड सवार दंपति को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण दंपत्ति घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़े हुए थे.

अखिलेश यादव ने घायल दंपति को अपने काफिले में चल रही वीआईपी एंबुलेंस से सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया.

कार सवार युवक से पूछा- कैसे हुआ एक्‍सीडेंट

साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने डस्टर सवार युवक को रोककर पूछा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और इसकी सूचना सैफई सीओ को दी.

हालांकि सैफई इटावा मार्ग पर सपा सुप्रीमो का काफिला रुकने से आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. इसके बाद फ्लीट में चल रही एंबुलेंस के माध्यम से सड़क पर पड़े घायलों को तुरंत सैफई की ओर रवाना किया गया.