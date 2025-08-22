विज्ञापन
मेरठ में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में दो बदमाश को लगी गोली

बदमाशों के पास से पुलिस को पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस अधिकारी के अनुसार बदमाशों के साथ हुई ये मुठभेड़ ब्रह्मपुरी में रेलवे लाइन के पास हुई है. 

मेरठ में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से मुठभेड़ में दो बदमाश को लगी गोली
पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया
  • मेरठ पुलिस ने ब्रह्मपुरी इलाके में हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर और शोएब के रूप में हुई, जिनके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं.
  • पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में समीर के पैर में गोली लगी जबकि शोएब को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया.
मेरठ:

मेरठ पुलिस ने ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर पर की गई फायरिंग का मामला सुलझा लिया है. पुलिस ने बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद इस घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर और शोएब के रूप में की गई है. पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में समीर के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी शोएब को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है.

बदमाशों के पास से पुलिस को पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस के अनुसार बदमाशों के साथ हुई ये मुठभेड़ ब्रह्मपुरी में रेलवे लाइन के पास हुई है. आपको बता दें कि गुरुवार की रात आरोपी समीर ने ब्रह्मपुरी थाना इलाके में रईस के घर फायरिंग करके दहशत फैलाई थी.

इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में अपनी शिकायत दी थी. ब्रह्मपुरी पुलिस गुरुवार की रात समर गार्डन के पास चैकिंग कर रही थी तभी बाइक पर दो बदमाश आते हुए दिखे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों ने फायरिंग कर डाली, जिसमें पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई. जिसमें समीर पैर में गोली लगने से घायल हो गया. सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि समीर बेहद शातिर बदमाश है और आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. (इनपुट संजू शर्मा

