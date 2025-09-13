सोशल मीडिया पर वायरल हुए मऊ के दरोगा जी, फिल्मी अंदाज में बनाते हैं रील्स

यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उनके कई रील्स पर अच्छे खासे व्यूज हैं. इंस्पेक्टर साहेब को सोशल मीडिया का इतना चस्का चढ़ा हुआ है कि वो कैमरे के सामने एक्टिंग करने से भी पीछे नहीं हटते हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपने काम से ज्यादा रील्स बनाने में लगे हुए हैं. हम जिस इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं उनका नाम प्रिंस कुमार है और वो फिलहाल मऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

इन दिनों प्रिंस कुमार का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फुटपाथ के दो नंग-धड़ंग बच्चे अचानक "फिल्मी सेटअप" के अंदाज में तैयार खड़े नजर आते हैं. पीछे से दरोगा साहब अपनी बुलेट पर फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारते हैं. बच्चे फटाफट टी-शर्ट पहनकर दरोगा की बुलेट पर सवार होते हैं और फिर सीधे पहुंचते हैं किसी रेस्टोरेंट में. बैकग्राउंड में लड़की के गाने बज रहे हैं और दरोगा साहब "हीरोइक अंदाज" में बच्चों को खाना खिलाते नजर आते हैं.

