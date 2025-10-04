विज्ञापन
यूपी: मेले में लड़की को छेड़ना पड़ा महंगा, आरोपी को 10 सेकंड में पड़े 11 थप्पड़, वीडियो वायरल

घटना रामलीला मैदान की बताई जा रही है. दोनों लड़कियों ने अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पहले खुद पकड़ा और बाद में उनकी धुनाई शुरू कर दी.

Read Time: 2 mins
शामली:

उत्तर प्रदेश के शामली दशहरा मेला के दौरान दो मनचलों को लड़कियों ने ऐसा सबक सिखाया कि अब वो आगे किसी को छेड़ने से पहले दो बार सोचेंगे जरूर . दरअसल, हुआ कुछ यूं कि ये लड़कियां रामलीला के मौके पर लगे मेले में घूमने आई थीं. इसी दौरान इनके साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ कर दी, लेकिन इन लड़कियों ने दोनों मनचलों को यूं ही नहीं जाने दिया. इन्होंने दोनों को पकड़ा और सरेआम उनपर थप्पड़ों की बारिश करना शुरू कर दिया. मनचलों की धुनाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

10 सेकंड में जड़ दिए 11 थप्पड़

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लड़कियां अपने साथ छेड़खानी करने वाले शख्स को पीट रही है. आसपास के लोगों को जब पता चला कि आरोपी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है तो और लोग भी उनकी पिटाई करने सामने आ गए. लेकिन लड़कियों ने सभी दूसरे लोगों अलग करते हुए आरोपी की खुदसे पिटाई करना जारी रखा. 

आसपास के लोग बनाते रहे वीडियो

जब ये लड़कियां आरोपी की पिटाई कर रही थीं तो उस दौरान वहां आसपास मौजूद लोग अपने मोबाइल से इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे. हालांकि, पहले कुछ लोगों ने लड़की मदद के लिए आगे आने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने सभी को रोककर खुद ही आरोपी की धुनाई जारी रखी. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

UP Police, Crime In UP
