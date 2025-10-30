यूपी: डोली से पहले उठी अर्थी, कातिल भाई ने पहले की बहन की हत्या, फिर शव को बोरे में भरकर फेंका

यूपी के गोरखपुर में एक सनसनीखेज वारदात में सामने आई. छठ पूजा की शाम पैसे को लेकर हुए विवाद में भाई ने छोटी बहन की घर में गला दबाकर पहले हत्या की फिर शव को बोरे में भरकर शहर से दूर जाकर फेंक दिया. शव को लेकर जाने की घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई. पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी ने लोगों को बताया कि इस बोरे में गेहूं होने की बात करके सबको गुमराह करता रहा. जांच में पता चला है कि जिस लड़की ही हत्या की गई उसकी तीन महीने बाद ही शादी थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

पुलिस ने मृतक लड़की की पहचान नीलम के रूप में की है. पुलिस ने आरोपी की पहचान 32 वर्षीय रामाशीष के रूप में की है. पुलिस के अनुसार मामला 27 अक्टूबर की शाम का है. नयागांव की रहने वाली इसरावती देवी ने बेटी नीलम निषाद की गुमशुदगी की सूचना 112 नंबर पर दी थी. मृतका के पिता चिंकू निषाद ने पुलिस को बताया कि कुछ माह पहले उनकी जमीन सड़क चौड़ीकरण में निकल गई थी. जमीन का मुआवजा 6 लाख रुपया मिला था. बेटी नीलम की शादी तय हो गई थी. मुआवजा में मिले कुछ रुपए से नीलम की शादी के लिए गहने खरीदे थे. बाकी रुपया शादी में अन्य खर्च के लिए बचाकर रखे थे.

लड़की के लापता होने की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की. छानबीन के दौरान पता चला कि रामाशीष का उसकी बहन से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था. और इसी विवाद में उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है.पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में राम आशीष ने पहले टालमटोल करते हुए कहा कि वह कुशीनगर के कप्तानगंज में अपनी पत्नी के पास गया था, जो मायके में बेटी के साथ छठ मनाने गई थी.

गोरखपुर के गोरखनाथ सर्किल के सीओ रवि कुमार सिंह ने बताया कि 27 तारीख को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना गोरखनाथ पुलिस को मिली थी. इसके बाद सीसीटीवी, सर्विलांस और पूछताछ में युवती की हत्‍या उसके बड़े भाई द्वारा रुपए के विवाद में की गई थी. उसे हिरासत में लेकर सख्‍ती से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कुबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर लाश बरामद कर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उसने कुबूल किया कि उसने पैसे के लेन देन की वजह से उसने उसकी हत्‍या कर लाश को कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया में फेंक दिया था. शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.