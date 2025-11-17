जुए में पत्नी हार गया शौहर, 8 दरिंदों ने किया गैंगरेप, ससुर-जेठ ने भी नहीं छोड़ा, कहानी हिला देगी

रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत की हदें पार कर देने वाली एक ऐसी भयावह दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी. बागपत की एक नवविवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर सामूहिक दुष्कर्म, तेजाब से हमला और जान से मारने की कोशिश जैसे घिनौने आरोप लगाए हैं. आरोप है कि जुए की लत में डूबे शौहर ने न सिर्फ अपनी पत्नी को जुए की मेज़ पर दांव पर लगाया, बल्कि हारने के बाद 8 दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद ससुर, जेठ और ननदोई ने भी इस पीड़िता का शारीरिक शोषण किया. अपनी दर्दनाक आपबीती लेकर यह पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची है और उसने न्याय की गुहार लगाई है.

जुए की लत में पति ने पत्नी को ही लगाया दांव पर

निवाड़ा गांव की रहने वाली पीड़िता की शादी 24 अक्टूबर 2024 को मेरठ के खिवाई गांव के दानिश से हुई थी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके सपनों का संसार नर्क में बदल गया. उसका शौहर दानिश शराबी और जुए का आदी था. एक दिन जुए में हारने के बाद दानिश ने जो किया, वह रिश्तों और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे जुए की मेज़ पर दांव पर लगा दिया.

सामूहिक दुष्कर्म और ससुराल वालों का हैवानियत भरा जुल्म

पीड़िता के मुताबिक, जुए में उसके पति के हारने के बाद, आठ लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता ने इनमें से तीन आरोपियों उमेश गुप्ता (गाज़ियाबाद निवासी), मोनू (गाज़ियाबाद निवासी) और अंशुल (गाज़ियाबाद निवासी) के बारे में बताया है.

इतना ही नहीं, पीड़िता की आपबीती जुए के दांव तक नहीं रुकी. उसने आरोप लगाया कि ससुराल में भी उसे लगातार हैवानियत का सामना करना पड़ा. ससुर यामीन ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए और कहा कि, "दहेज नहीं लाई हो, तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी, हमें खुश करना पड़ेगा. जेठ शाहिद और ननदोई शौकीन ने भी जबरन संबंध बनाए." पीड़िता का यह भी आरोप है कि जब वह गर्भवती हुई, तो ससुराल वालों ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया.

जान से मारने की कोशिश, तेज़ाब से जलाया

पीड़िता ने बताया कि अत्याचार यहीं नहीं थमा. उसके पैरों पर तेजाब डाला गया. इतना ज़ुल्म करने के बाद, उसे मारने के इरादे से नदी में धक्का दे दिया गया. हालांकि, किसी तरह राहगीरों की मदद से वह बच गई और अपने मायके पहुंची. फिलहाल, पीड़िता अपने मायके में है, लेकिन आरोपी पक्ष लगातार उसके पिता को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दे रहा है.

