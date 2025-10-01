'फ्री फायर मैक्स' गेम का ID और पासवर्ड का झांसा...यूपी में साइबर फ्रॉड की ये कहानी हिला देगी

राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन गेमिंग में 13 लाख रुपये गंवाने के बाद छात्र यश द्वारा आत्महत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. मोहनलालगंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई करते हुए झारखंड से एक साइबर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जबकि बिहार से एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

गेम की ID और पासवर्ड के नाम पर ऐसे फंसाया जाल में

पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक छात्र यश को 'फ्री फायर मैक्स' गेम की एक अपग्रेडेड आईडी और पासवर्ड देने का झांसा दिया गया था. झारखंड और बिहार में बैठे साइबर जालसाजों ने सोशल मीडिया के जरिए यश से संपर्क साधा और उसे अपनी बातों में फंसा लिया. छात्र से अलग-अलग किस्तों में करीब 25 बैंक खातों और वॉलेट्स में 13 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए.

लाखों रुपये देने के बाद भी जब जालसाजों ने यश को गेम की आईडी और पासवर्ड नहीं दिया तो वह मानसिक रूप से परेशान हो गया. ठगी का शिकार होने और इतनी बड़ी रकम गंवाने के दबाव में आकर छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी.

पुलिस की बड़ी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी निपुण अग्रवाल, एडीसीपी रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण और एसीपी रजनीश वर्मा के मार्गदर्शन में मोहनलालगंज पुलिस व साइबर सेल की टीमों का गठन किया गया. टेक्निकल सर्विलांस और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर पुलिस ने जालसाजों का पता लगा लिया.

पुलिस टीम ने झारखंड में दबिश देकर मुख्य आरोपी सनत गोसाई को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इस मामले में एक नाबालिग की संलिप्तता भी सामने आई है, जिसके खाते में करीब साढ़े पांच लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे. पुलिस ने उसे बिहार से हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

भारी मात्रा में कैश और सामान बरामद

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 लाख 71 हजार रुपये नकद, ठगी के पैसे से खरीदा गया एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. इसके अलावा, विभिन्न वॉलेट्स में भेजे गए डेढ़ लाख रुपये को पुलिस ने फ्रीज करा दिया है.

यह मामला ऑनलाइन गेमिंग की लत और इसके जरिए होने वाली साइबर ठगी के खतरों को एक बार फिर उजागर करता है, जिसमें एक होनहार छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी.