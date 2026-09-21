भरी क्लास में बच्चों के सामने महिला टीचर को मारी गोली, फिर खुद को भी उड़ाया

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. शहर के चिल्ड्रेन्स एकेडमी स्कूल में एक युवक हथियार लेकर क्लासरूम में घुस गया और बच्चों के सामने महिला शिक्षिका को गोली मार दी. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर मौत हो गई. वारदात के बाद स्कूल कैंपस में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. मृतक महिला टीचर की पहचान निशात फातिमा के रूप में हुई है, जबकि आरोपी युवक का नाम साउद बताया जा रहा है. साउद हथियार लेकर क्लासरूम में पहुंचा और बच्चों के सामने निषाद फातिमा को गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे स्कूल परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने क्लासरूम और आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है. मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं.

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एसपी ख्याति गर्ग ने बताया की घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस स्कूल प्रशासन, शिक्षकों, चश्मदीदों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है. घटना के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, पैरेंट्स और टीचर्स में दहशत का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गोलीकांड के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

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