KGMU लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में FIR, कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्र को किया सस्पेंड

लखनऊ की मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामले में बड़ी खबर आई है.इस प्रकरण में मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. वहीं, आरोपी छात्र को KGMU प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है. उस पर अवैध धर्मांतरण के प्रयास 3/40 और 69 बीएनएस की धारा के तहत FIR दर्ज की गई है. आरोप है कि एक छात्र ने अपनी महिला सहपाठी पर धर्मांतरण का दबाव बनाया. पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी है.

शिकायत से खुला मामला

यह मामला तब सामने आया जब बंगाल से आई एमडी पैथोलॉजी की छात्रा के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तराखंड के रहने वाले एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने उनकी बेटी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया.

दोस्ती से शादी तक और फिर विवाद

लड़की जून 2025 में मास्टर्स कोर्स के लिए KGMU आई थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती आरोपी छात्र से हुई. दोस्ती बढ़ी तो शादी की बात सामने आई. पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा कि लड़की ने धर्मांतरण से इनकार किया, लेकिन उस पर दबाव बढ़ता गया. इसी तनाव में बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया.

लड़की को मिल रहा सपोर्ट

कॉलेज प्रशासन ने लड़की को मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देने की तैयारी की है. पिता से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है ताकि पूरी जानकारी ली जा सके. शिकायत के बाद दोनों छात्र कॉलेज आना बंद कर चुके हैं. प्रशासन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है ताकि जांच पूरी की जा सके.